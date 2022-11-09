Росіяни підривають мости на правому березі Херсонщини

Російські загарбники продовжують вдаватись до дивних вчинків у Херсонській області. Цього разу вони знищили всі переправи через Інгулець та самі заявили, що чекаю ЗСУ.

Відповідну інформацію почали писати в місцевих телеграм-каналах та підтвердила місцева влада. Також підірвали й інші переправи на правобережжі Херсонської області, пише 24 канал.

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Окупанти масово підривають мости на Херсонщині

По дорозі із Снігурівки в сторону Херсона на каналі підірвані мости,

– написав Євген Рищук.

За даними Олешківського міського голови, росіяни підірвали мости і в Білозерському районі.

За даними телеграм-каналів, російські загарбники вже підірвали:

Дар'ївський міст;

Тягинський пішохідний міст;

Новокаїрський міст;

переправу біля села Львове;

переправу біля міста Садово;

переправу біля рибної інспекції;

а також баржовий Антонівський міст.

Окрім того, інформацію про підриви трьох мостів підтвердили окупанти. Вони зазначили, що нібито більше не функціонують Тягинський, Дар'ївський та Нововасилівський мости через річку Інгулець. Окупанти цинічно зазначили, що нібито так вони чекають на наступ Збройних Сил України.



Російські загарбники могли підірвати Дар'ївський міст / Фото "Ріа-Мелітополь"



Окупанти підірвали мости зі Снігурівки до Херсона / Фото Євгена Рищука



Окупанти підірвали мости у Білозерському районі / Фото Євгена Рищука

Ба більше, Євген Рищук написав, що на території самого Херсона майже всюди зникли російські прапори-ганчірки. Це доволі підозріло, враховуючи той факт, що окупанти намагаються тулити свої ганчірки в кожен куток окупованої території.

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Хлань підтвердив підриви мостів

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у ефірі "Медіацентру Україна" підтвердив, що Херсон вже четверту добу перебуває без світла та зв'язку, але фахівці змогли підлаштували обладнання, щоб у людей хоча б інколи був інтернет.

Також депутат прокоментував інформацію щодо підриву мостів.

Окупанти підірвали не тільки Дар'ївський та Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсону через канал. Підірвали мости в Нових Каїрах та Миловому. Тобто окупанти підривають зараз всі переправи, які є на Правобережній Херсонщині,

– заявив Хлань.

Такими діями вороги готують собі відхід, щоб пригальмувати натиск ЗСУ.Щодо втечі ворогів Хлань зазначив, що наразі немає офіційної інформації.

Та за словами депутата, окупанти відступають не тільки зі Снігурівки, а й по всій лінії фронту. І можна казати: якщо росіяни вже підірвали міст через канал на виїзді зі Снігурівки, то вони вже можуть не контролювати місто. Депутат також запевнив, що:

окупанти підривають мости навмисно, щоб призупинити рух ЗСУ;

фактично Херсонська область річкою Інгулець поділена на дві частини;

окупанти масово відходять з Бериславського напрямку, тому там буде швидше просування ЗСУ.

Ба більше, Сергій Хлань заявив, що понтонна переправа через Антонівський міст є. Щодо баржевої переправи, то остаточної інформації про неї немає.

Окупанти підривають вишки

Український журналіст з Херсона Костянтин Риженко повідомив, що російські загарбники разом з виходом з сіл та підривом мостів цілеспрямовано підривають вишки мобільного зв'язку.

Відхід окупантів з Херсона: основне

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