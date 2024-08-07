Правоохоронці проводять обшуки у міськраді Дніпра, – джерела
7 серпня 2024, 13:05Читать новость на русском
Правоохоронці проводять у міськраді Дніпра обшуки. Вони відбувають в рамках справи про привласнення коштів на ремонтах.
Цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах. Наразі на місці проводяться слідчі дії.
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Що відомо про обшуки у міськраді Дніпра
Удень 7 серпня з'явилася інформація про обшуки у міськраді Дніпра. Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах.
Наразі там проводяться слідчі дії. Уся офіційна інформація буде оголошена після їх проведення.
В яких ще міськрадах проводилися обшуки
- У 2023 році СБУ провели обшуки у міськраді Ужгорода. Правоохоронці розповіли, що для виїзду за межі України чиновники міськради вносили неправдиві відомості до офіційних документів про службові відрядження.
- Того ж року СБУ навідалося із обшуками до міськради Полтави. Це відбулося у рамках кримінального провадження, пов'язане із головою Полтавської громади Олександром Мамаєм