Правоохоронці проводять обшуки у міськраді Дніпра, – джерела

Правоохоронці проводять у міськраді Дніпра обшуки. Вони відбувають в рамках справи про привласнення коштів на ремонтах.

Цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах. Наразі на місці проводяться слідчі дії.

Дивіться також В Одесі затримали фітнес-тренера, який палив військові автівки на замовлення спецслужб Росії

Що відомо про обшуки у міськраді Дніпра

Удень 7 серпня з'явилася інформація про обшуки у міськраді Дніпра. Цю інформацію підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Наразі там проводяться слідчі дії. Уся офіційна інформація буде оголошена після їх проведення.

В яких ще міськрадах проводилися обшуки