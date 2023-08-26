Швидше і безпечніше: як дрони допомагають фіксувати злочини окупантів

У Харківській області правоохоронці фіксують наслідки обстрілів російських окупантів за допомогою дронів. Дана техніка дозволяє значно скоротити час обстеження території та вберегти життя.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Завдяки дронам правоохоронці можуть зробити до 3 тисяч знімків.

Дивіться також Загнали в пастку під Бахмутом: чому росіяни активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку

Перевага дронів

Відеофіксація за допомогою дронів дозволяє одразу створити 3D-модель будинку в тому стані, в якому він залишився після обстрілів. Це вагомий доказ для розслідування злочинів Росії міжнародними інстанціями.

"В Ізюмі після прильоту шукали тіла і фіксували наслідки руйнувань за допомогою дронів. Така цифровізація дозволяє зробити дуже ретельний знімок місць, де людина побачити не може, зафіксувати нові деталі і убезпечити правоохоронців від обвалень будинків та повторних прильотів", – пояснила кореспондентка.

Ситуація на фронті: дивитись відео

Дрону задають необхідні параметри, він здійснює обліт території в автоматичному режимі і фотографує. Знімки виходять високої якості, якої не можна отримати від звичайної камери. А 3D-моделі – ще одна доказова ланка російських злочинів.

"Техніку надали міжнародні організації – це велика допомога, бо це дороговартісні речі. Фахівці навчилися на цьому працювати і зараз, наприклад, на Куп'янщині важливо відпрацювати швидко. Порівняти коли група обходить – це година, така техніка дозволяє обстежити територію від 15 до 30 хвилин, якщо велика площа і докази будуть збережені назавжди", – додала Анна Черненко.

Події в Харківські області: останні новини