Закон бумеранга: у Празі просять вимкнути електроенергію у будинках, які належать росіянам

Росія з 10 жовтня завдає масованих ударів по критичній інфраструктурі України, через що домівки мільйонів людей занурюються у темряву, У Чехії запропонували й самим росіянам відплатити тією ж монетою на території Праги.

Відповідну петицію опублікувало керівництво чеської організації "Подарунок для Путіна". У ній пропонують відключити електроенергію, газ та воду в будинках, які належать росіянам у Празі.

З солідарності з Україною Прага відмовилася від урочистої церемонії запалення новорічної ялинки

"Нехай і вони мерзнуть у темряві, як, наприклад, кияни"

При цьому мовиться й про ту нерухомість, яка використовується московськими дипломатами. Зробити це пропонують у відповідь на масовані ракетні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Автор зазначив, що основними цілями країни-терористки є електростанції, теплоцентралі та системи водопостачання, що має катастрофічні наслідки для повсякденного життя цивільних громадян.

Без електроенергії та води опиняються не лише квартири, школи та дитсадки, магазини та заводи, а й лікарні, наприклад. Росія, очевидно, вирішила зламати Україну темрявою і холодом,

– підкреслив автор петиції.

А тому він вважає, що "з точки зору вищого морального принципу" потрібно дати російським дипломатам у Празі "скуштувати власних ліків". Тому закликає відповідні державні та приватні енергорозподільники відключити їм блага цивілізації.

"Нехай і вони мерзнуть у темряві, як, наприклад, кияни", – підкреслили у твітері автори петиції.

Підтримка петиції

Зазначимо, що цю петицію уже підписали понад 10 тисяч людей, а коментарях до неї зазначають, що те, що витворяє Росія – є божевіллям. Тож її треба зупинити, вигнати з України та відправити під міжнародний трибунал.

Ось, наприклад, деякі коментарі під петицією:

Нехай хоч трохи відчують те зло, яке їхня країна робить Україні!

Я підтримую Україну та її народ. Треба росіянам відчути ці страждання на собі.

Немає жодної причини, чому терористи в посольстві повинні сидіти на теплі, поки Україна через них мерзне.

В Україні теж відреагували на петицію

На петицію також відреагував й міністр оборони України Олексій Резніков. Пропозицію відключення електроенергії та водопостачання посольства Росії в Празі він назвав чудовою ініціативою.

Настав час терористичній державі відчути смак того, що вона робить із цивільним населенням,

– написав Олексій Резніков.

Також він підкреслив, що вона може стати гарним прикладом для наших країн-партнерів у Європі та світі.

Як Чехія допомагає Україні