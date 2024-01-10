Новий прем'єр Франції має українське походження: де жили його предки
Джерело:Le Monde
Габріеля Атталя 9 січня призначили на посаду нового прем'єр-міністра Франції. Наразі стало відомо, що він має предків, які раніше проживали в Україні.
Відомо, що 34-річний Атталь є наймолодшим главою уряду за всю історію Франції. Водночас він є першим відкритим ЛГБТ-представником на цій посаді.
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Атталь має одеське походження за лінією матері
Батько нового очільника французького уряду Ів Атталь походив з єврейської родини, яка перебралася до Франції з Тунісу.
Водночас мати Атталя Марі де Курісс походить з родини російських емігрантів-білогвардійців грецького походження. Відомо, що вони проживали в Одесі.
Один її дід, Олександр де Курісс був російським музикантом і заробляв на життя репетиторством, а інший – Амеде де ля Форест-Дівонн, який був справжнім французьким графом.
Мати Атталя виховувала його у православній вірі. У 2019 році в інтерв’ю виданню Libération, яке наводить The Guardian, Атталь розповів про слова, які йому колись сказав батько.
Можливо, ти православний, але все життя будеш відчувати себе євреєм, у зв'язку з тим, що будеш страждати від антисемітизму через своє ім'я,
– цитував Атталь батька.
Очільником уряду Франції став Габріель Атталь: що відомо
- Нещодавно стало відомо, що 66% жителів Франції виступали за зміну голови уряду Елізабет Борн, що є одним із найбільших показників за останні майже десять років. Уже 8 січня очільниця подала до Єлисейського палацу заяву про відставку. Водночас Борн наголосила на важливості продовження реформ, наголошуючи на "терміновості цього в нинішніх обставинах".
- Згодом стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон офіційно прийняв відставку Борн. Він висловив вдячність колишній голові французького уряду за її видатні заслуги щодо французької нації.
- Протягом 10 днів в керівництві держави вагалися з тим, хто ж очолить крісло прем'єра. Очільник Франції навіть вивчав призначення на посаду глави уряду міністра збройних сил Себастьєна Лекорню. Також він розглядав на цю посаду колишнього міністра сільського господарства Жюльєна Денорманді.
- Втім, пізніше президент Франції Еммануель Макрон 9 січня призначив на посаду прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя. За словами французького лідера, він може розрахувавати на енергію і відданість від нового прем'єра у справі щодо реалізації раніше оголошеного проєкту переозброєння і регенерації.