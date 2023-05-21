Китайський представник прибуде до Москви: експерт-міжнародник припустив, яка мета візиту

Скоро представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей готується відвідати Росію. Китайський посередник їде в Москву, щоб перевірити готовність до обговорення певної частини питань.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, зараз ініціативу в обговоренні війни в Україні беруть інші країні, ніж у 2014 році.

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Ініціативу беруть інші гравці

Богдан Ференс вважає, що під час зустрічей лідери на найвищому рівні або ухвалюють рішення, які до того обговорювали міністри чи спецпредставники, або залишають питання для подальших узгоджень.

Думаю, що це замір готовності позиціонування до можливого обговорення якоїсь частини питань. У китайців та росіян зараз все-таки, як вони це називають, стратегічна співпраця,

– припустив він.

Кандидат політичних наук пригадав, що у 2014 році після анексії Криму та вторгнення Росії на Донбас провідну роль у цьому питанні відгравали європейські лідери. На його думку, зараз усе змінилось.

"Зараз ми бачимо, що європейські лідери вже не можуть відігравати цю роль, тому що зараз зовсім інші контакти між ними та Росією. Тому ініціативу беруть інші гравці", – додав експерт-міжнародник.

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