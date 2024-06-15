Представник Росії може взяти участь у другому саміті миру, – Єрмак

Голова Офісу президент Андрій Єрмак заявив, що представник Росії зможе взяти участь у другому саміті миру. Там же росіяни отримають спільний план дій від всіх країн.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу, яка присутня на полях Саміту миру у Швейцарії. Варто вказати, що подібну думку раніше висловлювала й президентка Швейцарії Віола Амгерд. Вона стверджувала, що обидві сторони повинні бути за столом переговорів – проте наразі це неможливо.

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Заява Єрмака

Спільний план всіх країн, цивілізованих, відповідальних країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність, суверенітет, погоджений цими країнами, – може бути після цього переданий на другому саміті представнику Росії, де він може бути присутній,

– сказав Єрмак.

Водночас голова Офісу президент вказав, що сила України полягає у принциповості у тому, що ми "не змінюємо позицію від того, куди подме вітер". Наша держава не буде погоджуватися на мирні угоди, подібні до Мінських домовленостей та Будапештського меморандуму.

Заява Андрія Єрмака на полях Саміту миру: дивіться відео

Комюніке Саміту

24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону повідомив про те, що чітка позиція кінцевого документу Саміту миру вже є, і Україна очікує приєднання більшості країн. Водночас він зазначав, що до комюніке зможуть долучитися навіть ті країни, які не приїхали на саміт.

Ми дуже скоро побачимо перелік країн, які приєдналися до цього комюніке. Але в цих процесах до останньої хвилини йде узгодження, але глобальних питань немає, бо у нас чітка позиція,

– вказав голова ОП.

Єрмак зазначив, що для підтримки комюніке саміту миру буде достатньо заявити про це, підписувати документ не потрібно.