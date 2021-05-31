У цілях безпеки: представники Білорусі тепер не матимуть доступ до штаб-квартири НАТО

У НАТО ухвалили рішення обмежити доступ представників Білорусі у свою штаб-квартиру в Брюсселі. На такий крок Північноатлантичний альянс пішов з метою безпеки.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у вівторок, 31 травня.
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Як сказав Столтенберг, Білорусь фактично змусила Північноатлантичний альянс піти на такий крок своїми діями.
Ми постійно оцінюємо заходи безпеки в НАТО. І ми прийняли рішення обмежити доступ для білоруських представників у штаб-квартиру НАТО, враховуючи нашу оцінку заходів безпеки тут,
– заявив він.
Водночас генеральний секретар НАТО не вказав, чи пов'язане рішення альянсу з нещодавнім затриманням білоруського опозиціонера та блогера Романа Протасевича. Однак раніше Столтенберг схвалив введення санкцій проти режиму Лукашенка, а також закликав провести міжнародне розслідування.
Більше про затримання Протасевича
- 23 травня білоруська сторона примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції до Литви. Це зробили для того, щоб силовики затримали двох пасажирів – засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- Весь цивілізований світ засудив такі дії, що загрожували безпеці пасажирів. А гендиректор Ryanair раніше назвав це піратством і навмисним викраденням літака.