Покажуть, що у "грі": Подоляк відповів, про що говоритимуть представники Китаю й Індії в Росії

Представники Індії та Китаю відвідають Росію, щоб буцім обговорити "мирні ініціативи" в російсько-українській війні. Насправді ж країни намагаються створити враження, що вони є великими глобальними гравцями.

Ініціюючи такі візити з російською стороною, вони прагнуть показати, що у "грі"; розуміють, що роблять; впливають на ті чи інші процеси. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Чи може Росія вирішувати формати дипломатичних перемовин

Михайло Подоляк наголосив, що немає жодних "мирних ініціатив". Не можна продовжувати вести війну й одночасно про це заявляти.

"Вийди з території, на якій незаконно перебуваєш, тоді це можна назвати мирними ініціативи. Якщо буде будь-яке рішення, яке призведе до виходу Росії з території України, це безумовно можна назвати мирними ініціативами", – зазначив радник голови ОПУ.

Все інше – фікція, спроби тимчасово призупинити конфлікт, отримати зовнішньополітичні дивіденди й показати, що Індія та Китай начебто глобальні гравці. Однак це не наблизить до фіналу у війні.

Зауважимо! Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Пекіні запропонував врегулювати війну в Україні політично.

Без участі України розв'язувати якісь питання з Росією після 2,5 років війни – це нонсенс. Є лише один ключовий суб'єкт, з яким потрібно обговорювати "мирні ініціативи", як їх імплементують. І тільки потім говорити про це публічно з Росією.

Єдиним суб'єктом, який може вирішувати формати мирних чи немирних ініціатив, дипломатичних переговорів і так далі, є Україна,

– резюмував Подоляк.