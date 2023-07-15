Військові побили чоловіка в Одесі: в обласному ТЦК пояснили, чому так сталося

У мережі опублікували відео, на якому люди у військовій формі в Одесі застосовують силу до чоловіка та садять в автобус. Виявилось, що до таких дій вдались таки співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси.

У Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, що районний територіальний центр комплектування намагався приховати свою причетність до інциденту. Ба більше, перед цим представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк говорила, що на відео не представники ТЦК.

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Чому військові били чоловіка в Одесі

В Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, що вони встановили – громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту. Це забороняють норми правового режиму воєнного стану.

Коли представники Національної гвардії Україн зробили йому зауваження, то цивільний почав конфліктувати та провокувати військових. Під час перевірки його документи та звірки даних з базою ухилянтів, громадянин:

"почав погрожувати;

поводився агресивно, не припиняючи провокацій".

Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставлення в центр комплектування. Треба визнати, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але принципова позиція командування полягає в реальній перевірці й реагуванні на запити суспільства, налагодженні цивілізованої комунікації з усіх питань,

– заявили в обласному ТЦК та СП.

Вони за результатами службової перевірки виявили:

тих, хто перевищив службові повноваження;

порушення у використанні необлікованого транспортного засобу.

Одеський обласний ТЦК та СП запевнив, що винних посадових осіб вже притягнули до дисциплінарної відповідальності та переведуть у бойові підрозділи, де вони зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом.

Що відомо про інцидент в Одесі

У мережі опублікували відео, на якому видно, як люди у військовій формі з чимось, схожим на зброю, повалили на землю чоловіка, який чинив їм опір. Автор відео говорив, що затриманий чоловік отримав удар у голову.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк запевняла, що на відео – не їхній транспортний засіб, бо такого в ТЦК немає. Вона також говорила, що на відео – не співробітники ТЦК.

В Одеському обласному ТЦК журналістам сказали, що керівництво військкомату з'ясовує обставини цієї події.

Як співробітники районного ТЦК в Одесі затримали чоловіка: дивіться відео