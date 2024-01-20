Представники України та США вперше спільно проінспектували надану ЗСУ зброю

Україна та США разом перевірили зброю, яку Силам оборони надали американські партнери. Інспекцію у такому форматі проводили вперше.

Інспекцію проводили в одній з військових частин. У заході взяли участь: Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, представники ЗСУ, представники відділу оборонного співробітництва Посольства США.

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Як проходила перевірка

Українські та американські інспектори перевірили озброєння та майно, які Сили оборони отримали від партнерів зі США.Вони проінспектували серійні номери, технічний стан та умови належного зберігання, зокрема, безпеку та охорону.

Військова допомога для ЗСУ від США / Фото Міноборони

У повідомленні Міноборони зауважують, що під час спільної інспекції зауважень з боку представників США не було.

У відомстві також зазначили, що подібні спільні інспекції триватимуть. Наразі обробляють отриману під час перевірки інформацію. Цю інспекцію прокоментував заступник міністра оборони Рустема Умєрова Юрій Джигир.

Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами,

– сказав він.

Інші новини про зброю для ЗСУ

Нещодавно Володимир Зеленський констатував дефіцит зброї у світі, який виявився не готовим до повномасштабної війни. Глава держави як приклад навів снаряди калібру 155 міліметрів.

Президент України заявив, що виробництв усього світу недостатньо для забезпечення боєприпасами нашу артилерію. Окупантам теж не вистачає цих снарядів, тому Росія купує їх у КНДР.

Не так давно військовий експерт Петро Черник у коментарі 24 Каналу пояснив, якої військової допомоги потребує Україна. Водночас він назвав війну комплексним явищем та зауважив, що немає конкретної зброї, яка могла б переламати її хід.

Раніше екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прокоментував ситуацію з підтримкою України на тлі складної політичної обстановки у США. За його словами, військова допомога зменшилася, але не зникла повністю. Держава продовжує часто отримувати від партнерів критично важливі засоби на кшталт снарядів для ППО, ракетних систем й танкової техніки.

, Міноборони України узгодило зі США план спільних перевірок на перше півріччя 2024 року 14 грудня минулого року.