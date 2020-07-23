У представництві ЄС в Україні стурбовані пожежею у домі Шабуніна
Голова представництва Євросоюзу Матті Маасікас висловив занепокоєння пожежею у будинку Віталія Шабуніна. Поліція розслідує випадок з помешканням голови "Центру протидії корупції" як умисне знищення або пошкодження майна.
У ЄС занепокоєні випадком з антикорупціонером
У представництві ЄС закликали українську владу ретельно розслідувати інцидент з Шабуніним. Про це Маасікас повідомив у твіттері.
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Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний – притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою,
– написав голова представництва ЄС в Україні.
Що відомо про пожежу у будинку Шабуніна
- У Києві вночі 23 квітня спалахнула пожежа у будинку очільника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.
- Ні активіста, ні його дружини та дітей в будинку не було. Батьки встигли вийти.
- Перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Втім, активіст виключив імовірність вибуху газу.
- У будинку працюють криміналісти.
- Поліція розслідує справу як умисне знищення або пошкодження майна.