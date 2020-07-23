Голова представництва Євросоюзу Матті Маасікас висловив занепокоєння пожежею у будинку Віталія Шабуніна. Поліція розслідує випадок з помешканням голови "Центру протидії корупції" як умисне знищення або пошкодження майна.

У ЄС занепокоєні випадком з антикорупціонером

У представництві ЄС закликали українську владу ретельно розслідувати інцидент з Шабуніним. Про це Маасікас повідомив у твіттері.

Детально Будинок Шабуніна вночі підпалили невідомі: що каже сам активіст і поліція – фото

Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний – притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою,

– написав голова представництва ЄС в Україні.

Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act – to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2020

Що відомо про пожежу у будинку Шабуніна