Прем'єр Албанії заявив про підтримку об'єднання з Косовом: реакція Сербії

29 листопада 2021 , 16:50
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Джерело:

Euractiv

Глава уряду Албанії заявив, що підтримає об'єднання країни з Косовом. Еді Рама зазначив, що проголосує за, якщо питання винесуть на референдум. У Сербії такими словами політика неабияк обурені.

Відповідну заяву Рама зробив під час міжурядової зустрічі між Албанією та Косовом. Рама зауважив: наразі він не може сказати, коли потенційно можливе таке голосування.

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У Косово кажуть, що процес референдуму – тривалий

Відповіли на слова Рами і в Косово. Глава уряду частково визнаної республіки Албер Курті наголосив, що референдум  – це частина дуже тривалого процесу. І він наразі не залежить від кабінету міністрів.

Також лідери країн домовились про фактично усунення кордонів між країнами. Значно спрощено процес перевірки товарів на кордонах. Запровадили 5-річні дозволи на проживання для тих громадян, які хочуть переїхати до кожної з країн.

Як на це відреагували у Сербії

У Сербії вже висловили обурення щодо такої розмови прем'єрів. Глава сербського уряду Анна Брнабіч наголосила, що це підриває регіональну стабільність та безпеку.

Зверніть увагу! Згідно з соцопитуванням, 80% албанців підтримують об'єднання Албанії та Косова.

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Що відомо про статус Косова:

  • Косово – країна на Балканах, яка є лише частково визнаною.
  • 92% населення Косова становлять албанці.
  • У лютому 2008 року парламент країни в односторонньому порядку проголосив незалежність від Сербії.
  • Остання заявила, що ніколи не прийме від'єднання регіону.
  • Цю незалежність визнали 98 країн-членів ООН. Україна – не у цьому переліку.
  • У вересні 2021 року сталась ескалація на кордоні між Сербією та Косовом.
  • Косовари згодом відвели свої сили від кордону, а їхнє місце зайняли військові НАТО.
Автор: Ірина Пундор