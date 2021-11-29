Прем'єр Албанії заявив про підтримку об'єднання з Косовом: реакція Сербії
Джерело:Euractiv
Глава уряду Албанії заявив, що підтримає об'єднання країни з Косовом. Еді Рама зазначив, що проголосує за, якщо питання винесуть на референдум. У Сербії такими словами політика неабияк обурені.
Відповідну заяву Рама зробив під час міжурядової зустрічі між Албанією та Косовом. Рама зауважив: наразі він не може сказати, коли потенційно можливе таке голосування.
Раніше Косово та Сербія домовилися про деескалацію: на пункти пропуску зайдуть сили НАТО
У Косово кажуть, що процес референдуму – тривалий
Відповіли на слова Рами і в Косово. Глава уряду частково визнаної республіки Албер Курті наголосив, що референдум – це частина дуже тривалого процесу. І він наразі не залежить від кабінету міністрів.
Також лідери країн домовились про фактично усунення кордонів між країнами. Значно спрощено процес перевірки товарів на кордонах. Запровадили 5-річні дозволи на проживання для тих громадян, які хочуть переїхати до кожної з країн.
Як на це відреагували у Сербії
У Сербії вже висловили обурення щодо такої розмови прем'єрів. Глава сербського уряду Анна Брнабіч наголосила, що це підриває регіональну стабільність та безпеку.Зверніть увагу! Згідно з соцопитуванням, 80% албанців підтримують об'єднання Албанії та Косова.
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Що відомо про статус Косова:
- Косово – країна на Балканах, яка є лише частково визнаною.
- 92% населення Косова становлять албанці.
- У лютому 2008 року парламент країни в односторонньому порядку проголосив незалежність від Сербії.
- Остання заявила, що ніколи не прийме від'єднання регіону.
- Цю незалежність визнали 98 країн-членів ООН. Україна – не у цьому переліку.
- У вересні 2021 року сталась ескалація на кордоні між Сербією та Косовом.
- Косовари згодом відвели свої сили від кордону, а їхнє місце зайняли військові НАТО.