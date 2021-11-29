Прем'єр Албанії заявив про підтримку об'єднання з Косовом: реакція Сербії

Глава уряду Албанії заявив, що підтримає об'єднання країни з Косовом. Еді Рама зазначив, що проголосує за, якщо питання винесуть на референдум. У Сербії такими словами політика неабияк обурені.

Відповідну заяву Рама зробив під час міжурядової зустрічі між Албанією та Косовом. Рама зауважив: наразі він не може сказати, коли потенційно можливе таке голосування.

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У Косово кажуть, що процес референдуму – тривалий

Відповіли на слова Рами і в Косово. Глава уряду частково визнаної республіки Албер Курті наголосив, що референдум – це частина дуже тривалого процесу. І він наразі не залежить від кабінету міністрів.

Також лідери країн домовились про фактично усунення кордонів між країнами. Значно спрощено процес перевірки товарів на кордонах. Запровадили 5-річні дозволи на проживання для тих громадян, які хочуть переїхати до кожної з країн.

Як на це відреагували у Сербії

У Сербії вже висловили обурення щодо такої розмови прем'єрів. Глава сербського уряду Анна Брнабіч наголосила, що це підриває регіональну стабільність та безпеку.

Згідно з соцопитуванням, 80% албанців підтримують об'єднання Албанії та Косова.

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Що відомо про статус Косова: