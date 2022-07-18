Британський "Привид Києва": Джонсон показав, як керує винищувачем

Один з найхаризматичніших світових політиків Борис Джонсон показав себе за штурвалом винищувача Typhoon. Прем'єр-міністра Британії вже назвали британським "Привидом Києва".

Побувати за штурвалом винищувача Джонсону вдалося під час візиту на авіабазу Королівських ВПС у Конінгсбі.

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Там прем'єр зустрівся з пілотами та наземним екіпажем. Як пише телеканал Sky News, Джонсон дійсно політав на винищувачі Typhoon.

Глава британського уряду зняв відео в кабіні літака минулого тижня під час навчань ВПС щодо дозаправки у польоті. У ролику видно, як неподалік винищувача, в якому летить Джонсон, у повітрі заправляється ще один літак.

Джонсон за штурвалом винищувача: дивіться відео

Відставка Джонсона: головне

Борис Джонсон пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, а також глави Консервативної партії напередодні. Відповідне рішення він озвучив 7 липня. Під час своєї промови він подякував усім британцям, а також не забув згадати про Україну.

На це невдовзі відреагував Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що Борис Джонсон – справжній друг України. Водночас він підкреслив, що політика Великої Британії щодо підтримки нашої держави не повинна змінитись. Принаймні найближчим часом.

Про заміну прем'єр-міністра Великої Британії повідомить Консервативна партія. Станеться це на початку осені 2022 року, зауважив член парламенту Грем Брейді.

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Українські льотчики-винищувачі, яких набагато менше ніж російських пілотів такого ж класу, стали легендарними. Почасти й завдяки історії про аса ЗСУ на прізвисько "Привид Києва". Кажуть, що цей герой збив аж 40 ворожих літаків. У Повітряних силах ЗСУ "Привид Києва" описують, як "збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації ВПС, які захищають небо над столицею", а не як бойовий рекорд окремої людини.