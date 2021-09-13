Прем'єр Британії проведе переговори з Байденом: ЗМІ назвали місце та дату
13 вересня 2021 , 07:45Читать новость на русском
Джерело:The Times
Найближчим часом Борис Джонсон може провести перемовини з Джо Байденом. Ймовірно, зустріч політиків відбудеться наприкінці вересня.
Прем'єр-міністр Великої Британії спробує налагодити відносини з адміністрацією президента Сполучених Штатів навідавшись до Білого дому.
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Зустріч Джонсона та Байдена
Очікується, що Борис Джонсон проведе переговори з Джо Байденом під час чотириденної поїздки до США на Генеральну асамблею ООН.
- Вона розпочнеться у Нью-Йорку 21 вересня.
У Британії попросили Штати провести зустріч, щоб вона співпала з поїздкою, а джерела з обох сторін сказали, що це в принципі узгоджено.Зверніть увагу! У червні Джо Байден і Борис Джонсон підписали нову Атлантичну хартію.
- Цей документ покликаний наголосити на особливій ролі обох країн у геополітиці.
Попередня зустріч політиків
- Під час першого візиту до Європи в статусі президента Джо Байден у Великій Британії зустрівся з Борисом Джонсоном.
- Політики поспілкувалися 10 червня, а приватна розмова тривала не більше 10 хвилин, далі до неї долучилися їхні радники.
- Окрім цього, пообіцяли "співпрацювати з усіма, хто поділяє демократичні цінності", і протидіяти "тим, хто прагне підірвати наші союзи та інститути".