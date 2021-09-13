Прем'єр Британії проведе переговори з Байденом: ЗМІ назвали місце та дату

Найближчим часом Борис Джонсон може провести перемовини з Джо Байденом. Ймовірно, зустріч політиків відбудеться наприкінці вересня.

Прем'єр-міністр Великої Британії спробує налагодити відносини з адміністрацією президента Сполучених Штатів навідавшись до Білого дому.

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Зустріч Джонсона та Байдена

Очікується, що Борис Джонсон проведе переговори з Джо Байденом під час чотириденної поїздки до США на Генеральну асамблею ООН.

Вона розпочнеться у Нью-Йорку 21 вересня.

У Британії попросили Штати провести зустріч, щоб вона співпала з поїздкою, а джерела з обох сторін сказали, що це в принципі узгоджено.

Цей документ покликаний наголосити на особливій ролі обох країн у геополітиці.

Попередня зустріч політиків

Під час першого візиту до Європи в статусі президента Джо Байден у Великій Британії зустрівся з Борисом Джонсоном.

Політики поспілкувалися 10 червня, а приватна розмова тривала не більше 10 хвилин, далі до неї долучилися їхні радники.

Окрім цього, пообіцяли "співпрацювати з усіма, хто поділяє демократичні цінності", і протидіяти "тим, хто прагне підірвати наші союзи та інститути".