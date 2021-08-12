Найбільша екологічна катастрофа за десятиліття, – прем'єр Греції розповів про лісові пожежі
Джерело:AP
Нищівні лісові пожежі в Греції стали найбільшою екологічною катастрофою за останні десятиліття. Катастрофа виникла після найінтенсивнішої та найтривалішої спеки приблизно за 30 останніх років.
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Лісові пожежі змусили звернутись уряд країни за допомогою в інші держави.
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Лісові пожежі накрили Грецію
Сотні пожежників разом з літаками, гелікоптерами та транспортними засобами прибули на допомогу з 24 країн Європи та Близького Сходу.
Нам вдалося врятувати життя, але ми втратили ліси та майно,
– заявив Міцотакіс.
Влада щодня стикалася з майже 100 активними пожежами. Станом на 12 серпня ситуація значно покращилася, поширення більшості великих пожеж вдалось зменшити. Однак, за словами прем'єра, небезпека виникнення нових пожеж все ще існує.
Він наголосив, що катастрофа у Греції – це кліматична криза, а не зміна клімату. Влада Греції готова ухвалити "сміливі зміни", необхідні для подолання мінливого клімату. Зміна клімату є глобальною проблемою для усього світу.
Греція пережила найпотужнішу катастрофу за останні десятиліття / Фото АР
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Пожежі в Греції: головне
- На острові Евії спалахнула пожежа 3 серпня. До 12 серпня вона знищила більшу частину півночі острова. Вогонь пошкодив майже 60 тисяч гектарів лісу на острові.
- Гори, які вкривав сосновий ліс, залишились майже повністю оголеними.
- Уряд країни видавав накази про термінову евакуацію людей.
- Один пожежник-доброволець загинув під час рятувальної роботи. Ще чотирьох рятувальників госпіталізували з опіками. Двоє з них перебувають у важкому стані в реанімації.
- Влада затримала 118 людей, яких звинувачують у підпалі лісу, що спричинило пожежі.