Прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі та його прихильників у "заворушеннях"

Глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявив, що за "заворушеннями" 5 – 6 липня в Тбілісі стоять радикальні, реваншистські сили на чолі з колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі. Під час цих протестів побили понад 50 журналістів, один із них помер.

Гарібашвілі виступив зі заявою на засіданні уряду 12 липня. Прем'єр зазначив, що заворушення були черговою невдалою змовою проти держави.

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Глава уряду вважає, що змову проти держави готують антидержавні й антицерковні сили, за якими стоїть Саакашвілі та його прихильники.

На думку прем'єр-міністра, колишній президент та його нібито радикальна група причетні як до оголошення проведення маршу ЛГБТ-спільноти 5 липня у Тбілісі, так і до мобілізації противників цієї спільноти.

Усе це робилося для створення в Грузії хаосу, дестабілізації, громадянського протистояння, через які Саакашвілі та його прихильники намагалися прийти до влади. Ми запобігли цим спробам,

– заявив Гарібашвілі.

Він також висловився і щодо акції протесту 11 липня, на якій журналісти вимагали його відставки. "Це була класична антидержавна, антицерковна й антинародна акція, на якій були висунуті вимоги не лише відставки уряду, а й патріарха Іллі Другого", – вважає прем'єр.

В організації її проведення він звинуватив опозиційні телеканали, якими безпосередньо керує Саакашвілі. Мовляв, у них одна мета – якнайшвидше скинути чинну владу.

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