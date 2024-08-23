Політолог припустив, чи справді Моді привіз до України повідомлення від Путіна

Зранку 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом. Багато говорили про те, що, можливо, він везе до України повідомлення від кремлівського диктатора Владіміра Путіна, однак насправді це не так.

Після останньої зустрічі Моді з Путіним відбулась Курська операція, яка багато чого змінила. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Курська операція багато що змінила

Максим Несвітайлов зазначив, що Індія не просуває власних "мирних планів", хоча дотримується нейтралітету щодо війни Росії проти України. У спільному комюніке після зустрічі Моді та Президента України Володимира Зеленського може бути щось про врегулювання війни, необхідність миру, однак навряд чи Індія буде наполягати на своїх ідеях.

Я переконаний, що жодних повідомлень, листів чи чогось такого від Путіна Моді передавати не буде. На мою думку, це абсурдна теорія. Навіть якби такі повідомлення існували, то вони б втратили свою актуальність, оскільки зустріч Путіна та Моді відбувалась до Курської операції. А Курська операція змінила якщо не все, то багато що,

– підкреслив політолог.

Зараз лідери держав побачили, що не було якоїсь страшної реакції Росії на Курську операцію. Тому Україну вже не переконують у так званій "сильній позиції" країни-агресорки.

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Тому візит Моді до України може бути дуже продуктивним. Адже Індія може бути для нашої держави хорошим партнером та інвестором. У Нью-Делі немає амбіцій стати світовим політичним гегемоном, їхні зусилля спрямовані на розвиток економіки.