Важливий торговий партнер: про що домовлятиметься прем'єр Індії в Росії

Нарендра Моді прибув 8 липня до Москви. Це перший міжнародний візит прем'єр-міністра Індії після того, як його партія перемогла на парламентських виборах.

Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що перший візит Моді саме до Росії є дуже практичним кроком. Сьогодні на тлі санкційного тиску Індія – другий після Китаю торговий партнер Росії.

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Можуть ввести вторинні санкції

Після запровадження Заходом санкцій проти Москви, Індія стала головним покупцем російської нафти.

Ця країна потроху "наживається" на війні в Україні, поставляючи з Росії дешеву нафту та доставляючи її нелегальними танкерами. Так само вона купує інші російські ресурси та товари, на експорт яких накладені санкції,

– наголосив політтехнолог.

Раніше Велика Британія запроваджувала санкції проти російського тіньового флоту танкерів. Він дозволяє Москві здійснювати необмежений експорт нафти.

Водночас Захід ускладнив для Індії здійснення платежів з Росією. Тому основна мета візиту Моді до Росії – налагодити цю можливість. Адже систему SWIFT для Москви закрили, так само як і його аналог – "Систему передачі фінансових повідомлень".

Моді, на думку політтехнолога, має домовитись в Москві про те, щоб в Індії для здійснення платежів використовувалась російська системи "Мір", на яку теж накладені санкції. А на території Росії буде працювати національна платіжна система Індії RuPay.

Однак США та Європа уважно стежитимуть за візитом Моді до Москви.

"Якщо прем'єр Індії та Путін домовляться щодо нових форм здійснення платежів, з'являться вторинні санкції", – підкреслив Михайло Шейтельман.