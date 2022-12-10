Прем'єр Індії скасував зустріч з Путіним: які стосунки між Індією та Росією
Прем'єрміністр Індії Моді скасував зустріч з Путіним. Це хоч і непряма підтримка України, але це дуже добре для нашої держави.
Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, до чого у скасуванні зустрічі війна в Україні та ядерна зброя.
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Економічна складова
Шейтельман зазначив, що скасування зустрічі Моді з Путіним – це найголовніша політична новина для України. Росія мала надію на Індію і як на ринок збуту, і як на ринок закупівель. Зокрема, Індія – це великий виробник автомобілів, і навіть до війни в цьому сенсі переважала Росію в 10 разів.
Нині Росія вже фактично ніякі автомобілі не виготовляє, бо запчастини ніде не може дістати. До скасування саміту було повідомлення про те, що Індія постачатиме Росії запчастини для автомобілей і ще щось високотехнологічне. Тому на Індію був економічний розрахунок,
– зауважив політтехнолог.
Шейтельман про те, які стосунки між Росією й Індією: дивіться відео
Політична складова
Він продовжив, що у політичній складовій скасування зустрічі Моді з Путіним є те, що Росія заявляла про розворот на Схід, а тепер і Схід відмовляється мати справи з Москвою. Зокрема, тамтешнім бізнесменам говорили, що ми тепер не торгуємо з Європою, США, але будемо торгувати зі Східними країнами. Однак і тут відмова, що є ударом і шоком для тих таки бізнесменів.
"Тому вчинок Моді – це підтримка України, навіть більша, ніж будь-яке голосування в ООН. Крім того, схоже, правими виявились аналітики, які говорили, що слова Сі й Моді на саміті ШОС закрили тему Путіна з використанням ядерної зброї. Значить, індійський прем'єр тоді про це говорив, й ось зараз це підтвердилось", – наголосив Шейтельман.
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