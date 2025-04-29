Електропостачання відновлено на 50% території Іспанії, – прем'єр країни

Прем'єр-міністр Іспанії повідомив, що електропостачання відновлено на 50% території країни після "безпрецедентного" відключення світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Україна готова допомогти Європі у відновленні після блекауту, – Галущенко

Електропостачання відновлено на половині території Іспанії

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що енергопостачання половини Іспанії відновлено.

Політик додав, що вони досі не знають, що стало причиною масового збою. Проте жодної "гіпотези" не виключають.

За його словами, наразі роботи тривають, аби до завтра відновити 100% електроенергії.

Додамо, що Луїс Монтенегро заявив, що електропостачання в Португалії буде відновлено протягом кількох годин.

Посадовець додав, що в країні продовжують працювати всі державні служби, проте повне відновлення може тривати довше, ніж в Іспанії.

В Reuters пишуть, що електропостачання почало повертатися до деяких частин Піренейського півострова ввечері в понеділок, 28 квітня, після масштабного знеструмлення в деяких частинах Іспанії та Португалії.

Відомо, що міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан, і уряди двох країн скликали надзвичайні засідання кабінетів міністрів, оскільки чиновники намагалися з'ясувати причину масового відключення світла. Збої такого масштабу дуже рідкісне явище в Європі.

Офіційні особи заявили, що причини відключення електроенергії незрозумілі, а прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро заявив, що "немає жодних ознак" того, що причиною стала кібератака.