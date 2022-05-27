Прем'єр Італії поговорив із Путіним і "не побачив проблисків миру"
Джерело:Ansa.it
Прем'єр-міністр Італії поговорив із Володимиром Путіним. Італійський політик не помітив, щоб Росія прагнула миру.
Відповідну заяву Маріо Драгі зробив після розмови з Володимиром Путіним. Говорили про розблокування портів із зерном.
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Я не побачив проблисків миру,
– сказав Драгі після розмови з Путіним.
Відомо, що італійський прем'єр спілкувався з Володимиром Путіним щодо розблокування зерна, яке перебуває в українських портах. Зокрема Драгі намагався з'ясувати, що можна зробити, щоб розблокувати порти.
Адже продовольча криза, яка наближається і вже присутня в деяких африканських країнах, матиме гігантські масштаби та страшні гуманітарні наслідки,
– мовиться у повідомленні.
Маріо Драгі пояснив, що спершу можна було б вивчити ініціативу щодо ймовірної співпраці з розблокування портів у Чорному морі. Проте під час розмови:
- "Путін сказав, що цього недостатньо для вирішення світової продовольчої кризи";
- тоді італійський посадовець відповів: "Давайте їх розблокуємо, інакше є ризик, що зерно зіпсується";
- глава Кремля розповів, що проблема полягає в тому, що порти заміновані. Ба більше, Путін цинічно звинуватив у цьому Україну.
Також Володимир Путін заявив нібито Росія готова допомогти подолати гуманітарну кризу у відповідь на зняття санкцій, які запровадив Захід через російське вторгнення в Україну.
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Що відомо про блокування портів в Україні
- На початку квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує експорт товарів, попри блокування українських портів. Тоді посадовець пояснював, що на українських зерносховищах, на елеваторах, складах є багато зернових, які мали бути експортовані до серпня. Проте Україна мала не морським способом вивезти надлишки зернових, що б принесло нам 7 – 10 мільярдів доларів.
- 9 травня під час візиту в Україну президента Європейської Ради Шарля Мішеля Денис Шмигаль пояснив, що Росія блокує українські порти. Тоді мовилось про блокування 70 суден, з яких 10 – в Одесі.
- Вже 20 травня росіяни намагались виправдати блокування зерна в портах. Черговий рупор Кремля очільниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що нібито Україна постачає зерно в країни НАТО. Саме за це продовольство Україна отримує гроші та зброю від НАТО. За методичкою Кремля вона сказала, що нібито: "Це не нацизм, це щось страшніше". Про що ж таке "страшне" мовиться вона не розповіла.
- Варто пригадати, що 24 травня Велика Британія пояснювала, що не планує відправляти військові кораблі в Чорне море, щоб допомогти експортувати зерно. Проте раніше країна погодилася на допомогу в супроводі українських кораблів з зерном у морі.
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