Прем'єр Італії поговорив із Путіним і "не побачив проблисків миру"

Прем'єр-міністр Італії поговорив із Володимиром Путіним. Італійський політик не помітив, щоб Росія прагнула миру.

Відповідну заяву Маріо Драгі зробив після розмови з Володимиром Путіним. Говорили про розблокування портів із зерном.

Зауважте Керівники Німеччини, Франції та Італії звикли комфортно працювати з Путіним, – Піонтковський

Путін знову бреше та не проявляє бажання до миру

Я не побачив проблисків миру,

– сказав Драгі після розмови з Путіним.

Відомо, що італійський прем'єр спілкувався з Володимиром Путіним щодо розблокування зерна, яке перебуває в українських портах. Зокрема Драгі намагався з'ясувати, що можна зробити, щоб розблокувати порти.

Адже продовольча криза, яка наближається і вже присутня в деяких африканських країнах, матиме гігантські масштаби та страшні гуманітарні наслідки,

– мовиться у повідомленні.

Маріо Драгі пояснив, що спершу можна було б вивчити ініціативу щодо ймовірної співпраці з розблокування портів у Чорному морі. Проте під час розмови:

"Путін сказав, що цього недостатньо для вирішення світової продовольчої кризи";

тоді італійський посадовець відповів: "Давайте їх розблокуємо, інакше є ризик, що зерно зіпсується";

глава Кремля розповів, що проблема полягає в тому, що порти заміновані. Ба більше, Путін цинічно звинуватив у цьому Україну.

Також Володимир Путін заявив нібито Росія готова допомогти подолати гуманітарну кризу у відповідь на зняття санкцій, які запровадив Захід через російське вторгнення в Україну.

Зауважте 6 пакет санкцій і розблокування портів: Зеленський зідзвонився з прем'єром Італії Драгі

Що відомо про блокування портів в Україні

На початку квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує експорт товарів, попри блокування українських портів. Тоді посадовець пояснював, що на українських зерносховищах, на елеваторах, складах є багато зернових, які мали бути експортовані до серпня. Проте Україна мала не морським способом вивезти надлишки зернових, що б принесло нам 7 – 10 мільярдів доларів.

9 травня під час візиту в Україну президента Європейської Ради Шарля Мішеля Денис Шмигаль пояснив, що Росія блокує українські порти. Тоді мовилось про блокування 70 суден, з яких 10 – в Одесі.

Вже 20 травня росіяни намагались виправдати блокування зерна в портах. Черговий рупор Кремля очільниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що нібито Україна постачає зерно в країни НАТО. Саме за це продовольство Україна отримує гроші та зброю від НАТО. За методичкою Кремля вона сказала, що нібито: "Це не нацизм, це щось страшніше". Про що ж таке "страшне" мовиться вона не розповіла.

Варто пригадати, що 24 травня Велика Британія пояснювала, що не планує відправляти військові кораблі в Чорне море, щоб допомогти експортувати зерно. Проте раніше країна погодилася на допомогу в супроводі українських кораблів з зерном у морі.

Зверніть увагу – Злодії! Росіяни вивозять зерно і метал з Маріуполя: відео