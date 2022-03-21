Прем'єр Ізраїлю намагається знайти переговорний шлях з Росією, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що прем'єр Ізраїлю намагається знайти переговорний шлях з Росією. Президент припустив, що розмова може відбутись в Єрусалимі.

Відповідну інформацію Верховний Головнокомандувач ЗСУ повідомив вночі проти 21 березня. Володимир Зеленський розповів, що виступив у Кнесеті – законодавчому органі влади Ізраїлю.

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Володимир Зеленський зауважив, що у парламенті Ізраїлю говорив від імені всіх українців, говорив з ізраїльським народом, який, президент впевнений, розуміє нас – як вільні люди – вільних людей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю пан Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією. І ми за це вдячні. За кожне зусилля. Щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією, можливо, в Єрусалимі,

– сказав президент.

Додав, що це правильне місце для того, щоб знайти мир, якщо це можливо.

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