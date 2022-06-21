Прем'єр Люксембургу Ксав’є Бетель відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь

Європейські лідери продовжують здійснювати візити до України. Приїхати до Києва вирішив і прем'єр-міністр Люксембургу

Звірства російських окупантів на Київщині та інших містах України сколихнули увесь світ. Багато світових лідерів вже відвідали місця найбільших злочинів окупантів та заявили, що будуть допомагати Україні перемогти російських варварів.

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Візит прем'єра Люксембургу

Візит в Україну вирішив здійснити й прем'єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель. У рамках поїздки він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а також відвідав Бучу, Бородянку та Ірпінь, де російські окупанти здійснювали геноцид українців.

Прибув до Києва. Висловив солідарність Люксембургу з народом України. Поки Росія буде продовжувати війну, Люксембург буде залишатися з Україною,

– написав Бетель у своєму твітері.

Ксав'є Бетель у Бучі, Бородянці та Ірпені: фото

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти поновили інтенсивні обстріли Харкова. Місцевих мешканців, яким вдалося раніше виїхати з міста, закликали ще не повертатися додому, адже наразі там небезпечно. Також з Харкова закликають евакуюватися усіх, у кого є така нагода.

Відважним ЗСУ вдалося завдати дуже влучних ударів по російських окупантах, які були на острові Зміїний. Ворог дуже довго посилював свої позиції та ППО на острові, але рішення проти наших ракет росіяни знайти не змогли. Окрім того, в них більше немає можливості поповнювати свої запаси на острові – ЗСУ контролюють ситуацію та готові знову оновити лічильник втрат ворога.

Росіяни не втомлюються вигадувати собі "перемоги" у війні проти України. Щоправда, свою брехню вони вкладають у вуста зрадників та колаборантів, тому ефективність їхніх інформаційних атак практично нульова.

Окупанти почали брязкати зброєю у Калінінградській області та погрожувати Литві, яка заблокувала транзит підсанкційних товарів. Щоправда, Литва – член НАТО, і відкриття ще одного фронту просто в'є Росію, тому їхнє загравання зі зброєю нікого не лякає.

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