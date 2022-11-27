"Найближчі місяці будуть важкими": прем'єр Польщі розповів, коли закінчиться війна в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прогнозує, що найближчі місяці війни будуть важкими. Він закликав партнерів подвоїти підтримку України.

Глава уряду Польщі звинуватив партнерів, бо вони "надто пізно зрозуміли" наміри Путіна щодо повномасштабного вторгнення.

До речі Прем’єр Польщі Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною, яка вже побачила, що програє

Європа вчасно не помітила загрозу

Моравецький наголосив, що Європа запізно помітила загрозу з боку Росії. Тому тепер не можна зволікати з наданням допомоги Україні. Він переконаний, що ця війна закінчиться, коли буде відвойовано кожен будинок, школу, лікарню та дорогу.

Найближчі місяці можуть бути дуже і дуже важкими, адже наближається зима, а росіяни заздалегідь обстрілюють енергетичну інфраструктуру,

– сказав прем'єр.

Він наголосив, що окупанти хочуть позбавити людей в Україні електрики, тепла та створити гуманітарну катастрофу.

Візит Моравецького до Києва

У День пам'яті жертв Голодоморів у Києві відбувся перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Обговорювали методи запобігання голоду у світі.

У ньому взяв участь і Моравецький, який особисто прибув до Києва.

Разом з ним були прем'єр-міністри Литви, Бельгії й президентка Угорщини.

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Чи затихне війна взимку

Військовий експерт Петро Черник розповів, що бойові дії безпосередньо залежатимуть від погоди, але вони не зупиняться. За його словами, якщо ґрунт промерзне, то по ньому зможе пересуватися техніка. Відтак, збережеться темп і логіка війни.

"Я не вважаю, що війна затихне. Вона просто може змінити свій характер від руху наших військ вперед до дуже довготривалих артилерійських баталій", – зазначив Черник.

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Він пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення було багато опадів і вологи. Через це техніка росіян грузла у землі. Черник вважає, що ворог не наступатиме дорогами, оскільки стане легкою ціллю для ЗСУ. Військовий експерт прогнозує довготривалі артилерійські дуелі.

"Тобто фронт зупиниться на певній лінії. Однак це жодним чином не скасовує бойових дій", – додав Черник.