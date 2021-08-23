Прем’єр Швеції після 7 років у владі несподівано оголосив про відставку

У Швеції може змінитися влада. Прем'єр-міністр країни Стефан Левен несподівано заявив, що йде з посади лідера Соціал-демократичної робітничої партії та глави уряду.

Зробити це він збирається у листопаді. 22 серпня Левен публічно оголосив про свій намір.

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"Визріло": прем'єр Швеції йде у відставку

Глава уряду Швеції Стефан Левен заявив у неділю, 22 серпня, що у нього "дозрівало якийсь час" важке рішення – піти у відставку.

Я був головою партії 10 років, прем'єр-міністром – 7. Але всьому настає кінець,

– заявив політик.

Він додав, що хоче створити наступнику найкращі умови роботи. І що покинути посаду голови партії, а потім і голови уряду, хоче в листопаді 2021 року – під час партійного з'їзду Соціал-демократичної робітничої партії.

Зауважимо, рішення Левена дещо несподіване.

Буквально недавно, цього ж літа 2021 року, Стефан Левен став першим прем’єром Швеції в історії, якому оголосили вотум недовіри (це сталося через конфлікт навколо теми контролю оренди житла).

(це сталося через конфлікт навколо теми контролю оренди житла). Але Левен через два тижні знову очолив уряд – бо опозиція не змогла сформувати коаліцію. Ба більше, у свій "новий" уряд він взяв усіх тих самих міністрів, які були в ньому й раніше.

Що спонукало 64-річного Левена, який зробив кар'єру від зварювальника до прем'єра, раптово піти у відставку – достеменно невідомо. Сам політик пояснив коротко: "Так краще для партії".

До слова, Стефан Левен має прибути до України, аби 23 серпня взяти участь у саміті Кримської платформи.