Прем'єр Словаччини спростував російський фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300

У неділю, 10 квітня, Міноборони Росії повідомило, що у селищі Старобогданівка Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області буцімто знищили пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300.

Кремлівська пропаганда запевняла, що серед знищеної техніки була також установка, передана Україні Словаччиною.

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Утім, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер спростував російський вкид. Про це він написав у своєму твітері.

Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що оборонна система С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною,

– йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна готова надати Україні систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає заміну.

Передача ППО відбулася 8 квітня. Натомість країни НАТО надали Словаччині американську систему Patriot.

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