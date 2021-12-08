Прем'єр Угорщини Орбан уперше назвав події на Донбасі російсько-українською війною

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан написав прощального листа Ангелі Меркель, яка пішла з поста канцлерки Німеччини. У ньому він уперше назвав ситуацію на Донбасі російсько-українською війною.

Текст листа Орбана до Меркель опублікували на сайті угорського прем'єра 6 грудня. У ньому є згадка і про Україну.

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Орбан назвав події на Донбасі російсько-українською війною

Ми разом працювали над тим, щоб упоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Євросоюз та безпорадно спостерігали початок трагічної для Європи російсько-української війни,

– йдеться у листі.

До слова, Орбан має відверто проросійську позицію та не соромиться теплих відносин з очільником Кремля Володимиром Путіним. Досі політик не називав ситуацію на Донбасі війною, ба більше – російсько-українською.

До того ж формулювання "російсько-українська війна" й інші угорські політики у своїх промовах використовують рідко, віддаючи перевагу "конфлікт на Донбасі", "конфлікт на Сході України".

Зеленський поговорив з Орбаном: що відомо

Володимир Зеленський 3 грудня вперше телефоном поговорив з прем'єр Угорщини Віктором Орбаном.

Нагодою для розмови стала 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Український лідер заявив угорському про готовність спільно працювати для реалізації потенціалу відносин на благо народів обох країн.

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