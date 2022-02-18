Прем'єр Японії зателефонував Путіну через ситуацію довкола України

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда наполіг на телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Ключовою її темою була російська ескалація конфлікту з Україною.

Японський прем'єр під час розмови закликав російського президента до дипломатії та деескалації конфлікту. Путін зі свого боку наполіг, що все має відбутися саме так, як того бажає Росія.

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Японія за дипломатію

Фуміо Кісіда розповів керманичу Кремля, що Японія виступає проти застосування сили й буде продовжувати стежити за російсько-українським конфліктом з "серйозною стурбованістю".

Він також пообіцяв, що Японія, яка ініціювала телефонні переговори, продовжить наполегливі дипломатичні зусилля з ослаблення напруженості.

Путін запевнив японського лідера, що Росія не має наміру вторгатися в Україну. Натомість Кісіда у відповідь попередив того про санкції G7 у разі, якщо він не виконає обіцянку.

Ситуація в Україні вкрай напружена. Якщо ми дозволимо змінити статус-кво силою, це пошле невірний сигнал не тільки Європі, а й Азії та решті світу,

– зауважив після перемовин прем'єр-міністр Японії.

У Росії своя "правда"

Свою версію перемовин поширив також офіційний сайт російського президента. Там зазначили, що Путін розповів про роботу над "гарантіями безпеки" від США й НАТО, бо, мовляв, це питання цікавило Кісіду.

Крім того, на сайті зазначають, що Путін розповів своє бачення того, яким чином має закінчитися російсько-українська війна, вкотре назвавши її "внутрішньоукраїнським конфліктом".

На думку російського президента, це має відбутися шляхом виконання мінських угод, а також домовленостей, досягнутих під час нормандських зустрічей.

Зеленський і Путін можуть провести зустріч

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 16 лютого запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну провести тристоронню зустріч.

Схожі пропозиції звучали й раніше, а обидві сторони відповідали, що буцімто не проти. Втім, наголошували: важливий не сам факт зустрічі, а її потенційні результати й наслідки.

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