Японія виділить 30 мільйонів на зброю для України: Кішіда запросив Зеленського на саміт G7

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, який прибув з візитом 21 березня, побував у Бучі. Він запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у "японському" саміті G7 онлайн.

Кішіда разом з українською делегацією покладанням квітів, вшанували пам'ять українців, які загинули від рук окупантів у Бучі.

До теми Це знак Росії: візит прем'єра Японії до України може багато чого змінити

Чиновник оглянув об'єкти інфраструктури, відновленням та ремонтом яких опікуються японські фонди. Японія взимку надавала Україні потужні генератори.

Прем'єр Японії в Києві та у Бучі / Фото ОП та Київської ОВА:

Зустріч із Зеленським

Президент Володимир Зеленський привітав в Києві премʼєра Японії. Він наголосив, що Кішіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки.

Крім того, Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Японії взяти участь у саміті країн "Групи семи", що відбудеться у травні в Хіросімі. Японія цьогоріч головує в G7.

Нових 30 мільйонів доларів для України

Кішіда зазначив, що Японія виділить 30 мільйонів на нелетальне озброєння для України. Також 470 мільйонів доларів прем’єр пообіцяв для енергетичного сектору та інших галузей.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону наголосив, що візит Кішіда – важлива подія. Зокрема, й через головування Японії у G7. Чиновник нагадав, що країна більш глибоко розуміє природу війни, оскільки має незакінчену війну з Росією – мирної угоди не було.