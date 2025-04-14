Жорсткий контроль, дезінформація, вимога платити за все: головні заяви полонених з Китаю

Полонені громадяни КНР, яких захопили в полон Збройні Сили України, дали 14 квітня пресконференцію. 24 Канал зібрав основні тези.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Укрінформ.

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Що розповіли китайські полонені на пресконференції 14 квітня

Додамо, що раніше китайські військові підтвердили свою участь у війні проти України. Ними командували росіяни.