Жорсткий контроль, дезінформація, вимога платити за все: головні заяви полонених з Китаю
Полонені громадяни КНР, яких захопили в полон Збройні Сили України, дали 14 квітня пресконференцію. 24 Канал зібрав основні тези.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Укрінформ.
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Що розповіли китайські полонені на пресконференції 14 квітня
Додамо, що раніше китайські військові підтвердили свою участь у війні проти України. Ними командували росіяни.
В КНР пропагують "дружнє ставлення до Росії". Будь-яка інформація – про перемоги Росії. У китайських соцмережах можна побачити людей у формі, рекламу. У Китаї престижно бути в армії, тому хтось може захотіти піти в армію в іншій країні. Окупанти вербують іноземців до армії через посередників. Людям пропонують роботу, не пов'язану зі службою. Чжан каже, що спершу відмовлявся брати участь у бойових діях, бо хотів бути реабілітологом. Але згодом його відправили на фронт. Ван заявив, що йому спочатку пропонували працювати будівельником. Інформацію про контракт із ЗС РФ від нього приховували. Росіяни не навели деталі щодо обов'язків за контрактом та не вказали, яку винагороду той отримає. Рекрутер привіз китайців до місця збору в Росії. Там уже було близько 20 іноземців. Швидше за все, це були громадяни Середньої Азії, Гани, Іраку. Коли Ван шукав роботу, то натрапив у тіктоку на дуже якісно зняті відео з рекламою долучення до російської армії. Обидва не були військовими. Чжан в цивільному житті працював пожежником-рятувальником, а Ван втратив роботу через ковід і шукав, як заробити.
Чому китайці повелися на російську пропаганду
Росіяни приховують інформацію від рекрутів
Хто ще воює проти України
Як росіяни вербують іноземців в армію
Як китайці потрапили на війну проти України
В КНР пропагують "дружнє ставлення до Росії".
Будь-яка інформація – про перемоги Росії. У китайських соцмережах можна побачити людей у формі, рекламу. У Китаї престижно бути в армії, тому хтось може захотіти піти в армію в іншій країні.
Окупанти вербують іноземців до армії через посередників. Людям пропонують роботу, не пов'язану зі службою.
Чжан каже, що спершу відмовлявся брати участь у бойових діях, бо хотів бути реабілітологом. Але згодом його відправили на фронт.
Ван заявив, що йому спочатку пропонували працювати будівельником. Інформацію про контракт із ЗС РФ від нього приховували. Росіяни не навели деталі щодо обов'язків за контрактом та не вказали, яку винагороду той отримає.
Рекрутер привіз китайців до місця збору в Росії. Там уже було близько 20 іноземців. Швидше за все, це були громадяни Середньої Азії, Гани, Іраку.
Коли Ван шукав роботу, то натрапив у тіктоку на дуже якісно зняті відео з рекламою долучення до російської армії.
Обидва не були військовими. Чжан в цивільному житті працював пожежником-рятувальником, а Ван втратив роботу через ковід і шукав, як заробити.