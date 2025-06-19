Трампу більше нічого не треба: одна фраза у виступі Путіна має чіткий посил

У ніч на 19 червня Владімір Путін провів велику пресконференцію для керівників світових інформагентств. У ході виступу прозвучала одна фраза, яка добряче вплине на его Дональда Трампа.

Ймовірно, він цитуватиме її ще дуже довгий час. В етері 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів, що саме сказав глава Кремля.

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Що сказав Путін на пресконференції

На пресконференції Владімір Путін заявив, що згоден із Трампом: мовляв, якби Трамп був президентом США, Росія б не напала на Україну. Цієї фрази Трампу й справді достатньо.

Так "підлизати" – це треба бути Путіним. Це треба розуміти й відчувати,

– підкреслив Олег Рибачук.

Слова диктатора виглядають як демонстративне загравання. Трамп, цілком ймовірно, тепер неодноразово повертатиметься саме до цієї цитати: мовляв, дивіться, навіть Путін визнає, що якби президентом був я – війни б не було.

Буде казати: "Путін – єдиний, хто його слухає, єдиний, хто його розуміє, що вони з ним на одній хвилі однаково бачать речі,

– зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Для нього ця фраза варта півтори годинної промови Путіна ні про що. Трамп, найімовірніше, ще не раз її цитуватиме, нагадуючи: "Якби я був президентом, все було б добре".

Тоді ж Путін заявив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом була б корисною, але вона "має бути підготовленою".