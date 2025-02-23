Чи може стати Китай "запасним аеродромом" замість США: пояснення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи може Пекін стати "запасним аеродромом" замість Вашингтону у разі припинення допомоги.

Свою відповідь український лідер озвучив під час пресконференції на полях форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого, передає 24 Канал.

Дивіться також Угода з США, відносини з Трампом та умови миру: усе, що заявив Зеленський на пресконференції

Яка може бути роль Китаю

Український президент зазначив, що розглядає Пекін, як запасний варіант у разі припинення допомоги США. Водночас він висловив переконання у тому, що варто все ж зберегти підтримку Вашингтона, оскільки не хочеться шукати інші способи.

Я звик боротися до кінця. Не хочеться говорити про план "Б". Треба зосередитись на тому, щоб не втратити США,

– заявив Зеленський.

За його словами, Китай своєю чергою може допомогти зупинити російського диктатора Владіміра Путіна за допомогою різних можливостей. Він додав, що Київ та Пекін можуть мати економічні відносини, але сигналів про допомогу немає.

Він також нагадав, що Україна ніколи не запитувала зброю в Китаю, бо знає яка буде відповідь.

До слова, раніше президент зазначав, що Пекін зацікавлений у закінченні війни в Україні. Коментуючи зустріч українських посадовців із міністром закордонних справ Китаю на полях Мюнхенської безпекової конференції, він назвав подібний діалог важливим.