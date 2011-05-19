Пресконференція Зеленського: головні заяви після розмови Трампа з Путіним

Дональд Трамп та Владімір Путін 19 травня провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Після цієї розмови президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію.

Про що йшлось в розмові політиків та які головні заяви Володимира Зеленського – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головні заяви Володимира Зеленського