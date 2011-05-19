Пресконференція Зеленського: головні заяви після розмови Трампа з Путіним
- Володимир Путін та Дональд Трамп 19 травня 2025 провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години.
- Після цієї розмови Володимир Зеленський дав пресконференцію та підбив підсумки.
Дональд Трамп та Владімір Путін 19 травня провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Після цієї розмови президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію.
Про що йшлось в розмові політиків та які головні заяви Володимира Зеленського – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні заяви Володимира Зеленського
Володимир Зеленський заявив, що якщо російська сторона запропонує меморандум, то Україна сформулює своє бачення. За його словами, росіяни хочуть бачити в цьому меморандумі не лише питання припинення вогню, однак деталей президент не розкрив, оскільки сам наразі не має відповідної інформації. Під час пресконференції Зеленський також відповів, чи буде обговорюватися на переговорах нейтральний статус України. За словами президента, в України є статус, він у Конституції країни і там "усе написано". Володимир Зеленський повідомив, що наразі обговорюється обмін полоненими. З нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі. Міняти дітей на військових – ми не підтримуємо такий підхід, Група на чолі з Рустемом Умєровим та представниками СБУ та розвідки працює над розробкою списків військовополонених із дотриманням всі правил. За словами Зеленського, йому було дуже приємно почути пропозицію президента Трампа про припинення вогню без будь-яких умов. Я хотів би побачити припинення вогню в якості першого кроку, щоб росіяни могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні, Президент заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоби війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити, Володимир Зеленський заявив, що наразі розглядається можливість зустрічі "ще раз усіх" – США, України, Росії та країн ЄС. За словами президента, така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зеленський заявив, що він попросив Дональда Трампа "не приймати ніякі речі" про Україну без України. Володимир Зеленський заявив, що сьогодні в нього були два дзвінки з Трампом: один тет-а-тет, другий – спільний, з президенткою Єврокомісії, президентом Франції, прем'єркою Італії, канцлером Німеччини та президентом Фінляндії.
– підкреслив президент.
– заявив Володимир Зеленський.
– пояснив Зеленський.
Володимир Зеленський заявив, що якщо російська сторона запропонує меморандум, то Україна сформулює своє бачення.
За його словами, росіяни хочуть бачити в цьому меморандумі не лише питання припинення вогню, однак деталей президент не розкрив, оскільки сам наразі не має відповідної інформації.
Під час пресконференції Зеленський також відповів, чи буде обговорюватися на переговорах нейтральний статус України.
За словами президента, в України є статус, він у Конституції країни і там "усе написано".
Володимир Зеленський повідомив, що наразі обговорюється обмін полоненими.
З нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі. Міняти дітей на військових – ми не підтримуємо такий підхід,
Група на чолі з Рустемом Умєровим та представниками СБУ та розвідки працює над розробкою списків військовополонених із дотриманням всі правил.
За словами Зеленського, йому було дуже приємно почути пропозицію президента Трампа про припинення вогню без будь-яких умов.
Я хотів би побачити припинення вогню в якості першого кроку, щоб росіяни могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні,
Президент заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії.
Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоби війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити,
Володимир Зеленський заявив, що наразі розглядається можливість зустрічі "ще раз усіх" – США, України, Росії та країн ЄС.
За словами президента, така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.
Зеленський заявив, що він попросив Дональда Трампа "не приймати ніякі речі" про Україну без України.
Володимир Зеленський заявив, що сьогодні в нього були два дзвінки з Трампом: один тет-а-тет, другий – спільний, з президенткою Єврокомісії, президентом Франції, прем'єркою Італії, канцлером Німеччини та президентом Фінляндії.