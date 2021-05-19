В Офісі Президента розповіли про час і місце пресконференції Зеленського

Пресконференція президента Володимира Зеленського відбудеться на держпідприємстві "Антонов". Зустріч українського лідера з журналістами розпочнеться 20 травня, о 12:00.

В Офісі Президента наголошують, що у зв'язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході.

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Деталі пресконференції Зеленського

Пресконференція Володимира Зеленського з нагоди 2-ї річниці початку його президентства пройде на держпідприємстві "Антонов", що на вулиці Академіка Туполєва, 1.

Розпочнеться спілкування глави держави з журналістами 20 травня, о 12:00. Захід транслюватимуть онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

Попередня заява ОП про пресконференцію президента

Раніше в ОП заявили, що готують велику пресконференцію Володимира Зеленського. Там запевнили, що це буде "велика і детальна розмова", на якій український лідер підсумує досягнення та озвучить плани на майбутнє.