Претензій і зауважень не було, – ексміністр Криклій прокоментував свою відставку

Верховна Рада 18 травня підтримала звільнення міністра інфраструктури Владислав Криклія. Ексурядовець зазначив, що досі ніхто до кінця не розуміє справжні причини його відставки.

Він вважає таку заміну лише черговим етапом внутрішньокомандної ротації. Тому що такі кадрові перестановки в Кабміні відбуваються вже не вперше.

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"Для того, щоб провести роботу над своїми помилками, я спробував дізнатися про деякі предметні зауваження, претензії. Але їх не було", – розповів колишній глава Міністерства інфраструктури.

Він зауважив, що не бачить трагедії в такому рішення Ради. Мовляв, хтось переходить на іншу позиції лінійно, а хтось – вертикально вище.

Криклій відповів, чи піде його команда разом з ним у відставку

На питання "Чи вся команда його також іде повним складом", Владислав Криклій відповів, що це має вирішувати новий міністр (Олександр Кубраков – 24 канал).

Я не знаю, наскільки їм буде комфортно працювати з ним. Від самого початку якось так склалося, що вони відокремлено працювали,

– зазначив ексміністр інфраструктури.

Він вважає, що це зумовлено важливим упущенням у побудові ефективної управлінської вертикалі. І додав, що про це посадовець навіть говорив з колишнім прем'єром Олексієм Гончаруком.

За його словами, в Україні прем'єр самостійно комунікував з низкою керівників центральних органів виконавчої влади, офіс – теж самостійно. Тому члени команди Мінінфраструктури автономізувалися, що вносило певне сум'яття в робочий процес.

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