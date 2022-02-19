Санкції не будуть потрібні, коли почнеться бомбардування, – Зеленський про зволікання Заходу

Володимир Зеленський заявив, що в України та її партнерів є різне бачення щодо введення санкцій проти Росії. У Києві вважають, що їх слід запроваджувати на випередження, а не вже після агресії.

Відповідну заяву український президент зробив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції. Він розповів, що його погляд щодо обмежень проти Москви відрізняється від позицій лідерів країн-союзниць, пише 24 канал.

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Зеленський про необхідність запровадження санкцій

Глава держави повідомив, що у розмові один зі світових лідерів сказав йому, що Україна має кілька днів, а далі почнеться війна. Зеленський же у відповідь попросив застосувати санкції проти держави-агресорки.

Вони мені кажуть: ми застосуємо санкції, коли почнеться війна,

– зазначив президент.

А також додав: якщо міжнародні політики на 100% знають про війну, то чому не хочуть попередити її санкціями. "Нам не будуть потрібні ваші санкції після того, як почнеться бомбардування, чи будуть стріляти по нашій державі, чи якщо у нас не буде наших кордонів, економіки, чи будуть окуповані території", – наголосив політик.

Він також відзначив, що Захід відмовляється навіть заздалегідь озвучити всі санкції проти Росії.

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Можливі санкції проти Росії: останні новини

У Великій Британії заявили, що погодили з партнерами по G7 і Європейському Союзу санкції проти Росії.

У США також неодноразово інформували про напрацювання обмежень щодо Москви. Вони, зокрема, стосуватимуться "Північного потоку-2", а також самого Володимира Путіна та його оточення. Віцепрезидентка Камала Гарріс у Мюнхені запевнила, що санкції будуть не лише економічними.

Міжнародна спільнота наголошує, що заходи щодо держави-агресорки завдадуть їй "непоправних втрат". Однак вводити превентивні санкції ні Європа, ні Вашингтон не хочуть. Обмеження там обіцяють запровадити, якщо Росія піде на вторгнення.

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