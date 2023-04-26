Не розуміє очевидного: президент Бразилії каже, що "марно шукати винних" у війні в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва продовжує видавати заяви про те, що "не все так однозначно" у війні, яку Росія веде проти України. За його словами, винних у російській агресії буцімто "марно шукати".

Лула да Сілва знову вирішив заговорити про переговори між Україною та Росією. При цьому не обійшлося без цинічних заяв про тимчасово окупований Крим.

Зверніть увагу Хотів віддати Крим Росії: українці вийшли на протест у Лісабоні через візит президента Бразилії

Переговори, Крим і "не все так однозначно": чим знову відзначився бразильський президент

Лула да Сілва вважає що не потрібно зараз шукати винних у тому, що Росія почала повномасштабну війну проти України. На його думку, це не так очевидно. Однак політик знову вирішив почати говорити про переговори, навіть у цьому контексті.

Помилка сталася, війна почалася. Зараз марно продовжувати говорити, хто правий, а хто винен, потрібно, щоб війна припинилася. Ви будете обговорювати зведення рахунків тільки тоді, коли вони перестануть стріляти,

– каже да Сілва.

Бразильський президент, який відомий своїми неоднозначними заявами про Україну, не оминув своєю увагою і питання тимчасово окупованого Криму. За його словами, це питання мають вирішувати між собою Україна та Росія.

Президент Бразилії вже не вперше згадує про Крим

Відповідно до міжнародного права Автономна республіка Крим є невіддільною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах. У тому числі ці кордони визнала Бразилія. Українська влада неодноразово наголошувала, що Крим не може бути об'єктом переговорів з Росією, оскільки у 2014 році відбулася незаконна анексія.

Напередодні Лула да Сілва заявив, що Україна і Володимир Зеленський зокрема, "не можуть хотіти всього", тому порадив Україні "віддати" тимчасово окупований Крим Росії – тобто визнати захоплення законним. Це, за його словами, потрібно для закінчення війни. У МЗС України гостро розкритикували такі висловлювання політика і наголосили, що Україна не торгує своїми територіями.

Потім президент Бразилії до США з закликами "припинити заохочувати війну", в українському МЗС запросили Луїса Інасіу Лула да Сілва відвідати Україну.

Але згодом бразильський президент засудив агресію Росії проти України. Він сказав, що засуджує "порушення територіальної цілісності України", проте додав, що вважає за можливе досягнення миру між Україною та Росією "за допомогою нейтральних країн".