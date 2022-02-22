Президент Фінляндії натякнув на можливість приєднання до НАТО через дії Путіна проти України

22 лютого 2022 , 09:02
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Джерело:

Politico

Раніше Фінляндія неодноразово заявляла, що не вступатиме в НАТО. Однак визнання Володимиром Путіним бойовиків з окупованих територій України дещо змінило погляди Гельсінкі.

Все залежить від ситуації в Україні

Фінляндія не планує радикально змінювати свої відносини з Росією. Про це заявив фінський президент Саулі Нііністьо.

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Однак глава держави зазначив, що останні дії очільника Кремля Володимира Путіна змушують задуматися про членство в НАТО.

Дуже багато залежить від того, що далі станеться в Україні, і як Росія буде поводитися після того. Якщо Кремль побачить у цьому історію успіху, ситуація стане більш небезпечною,
– сказав Нііністьо.

Політик додав, що наразі його держава не відчуває загрози з боку Росії.

"Фінляндія зараз – стабільна демократична країна. Ми є членом ЄС, частиною Заходу. Ми не боїмося, що російські танки раптом перетнуть наш кордон", – запевнив президент.

Фінляндія та НАТО: останні новини

До теми дивіться відео про визнання Путіним бойовиків на Донбасі:

 

Автор: Софія Мінджоса