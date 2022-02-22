Президент Фінляндії натякнув на можливість приєднання до НАТО через дії Путіна проти України
Джерело:Politico
Раніше Фінляндія неодноразово заявляла, що не вступатиме в НАТО. Однак визнання Володимиром Путіним бойовиків з окупованих територій України дещо змінило погляди Гельсінкі.
Все залежить від ситуації в Україні
Фінляндія не планує радикально змінювати свої відносини з Росією. Про це заявив фінський президент Саулі Нііністьо.
Раніше Через ситуацію з Україною: Фінляндія підвищила рівень боєготовності
Однак глава держави зазначив, що останні дії очільника Кремля Володимира Путіна змушують задуматися про членство в НАТО.
Дуже багато залежить від того, що далі станеться в Україні, і як Росія буде поводитися після того. Якщо Кремль побачить у цьому історію успіху, ситуація стане більш небезпечною,
– сказав Нііністьо.
Політик додав, що наразі його держава не відчуває загрози з боку Росії.
"Фінляндія зараз – стабільна демократична країна. Ми є членом ЄС, частиною Заходу. Ми не боїмося, що російські танки раптом перетнуть наш кордон", – запевнив президент.
Фінляндія та НАТО: останні новини
- Нііністьо й раніше припускав можливість членства в Альянсі через агресію Росії проти України.
- Водночас міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто наголошував, що позиція країни щодо вступу в НАТО незмінна – Гельсінкі не планує долучатися до Альянсу.
- Однак Гельсінкі обурилися через так звані "гарантії безпеки" Росії, якими та вимагали НАТО не розширюватися. Тоді Фінляндія та Швеція просили Альянс не погоджуватися на шантаж Кремля й не закривати для них двері НАТО. Адже держави хочуть самі вирішувати своє майбутнє.
До теми дивіться відео про визнання Путіним бойовиків на Донбасі: