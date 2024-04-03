Фінляндія не убачає причин для відправки своїх військ до України, – президент Александр Стубб
Джерело:Інтерфакс-Україна
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував можливість відправки військ в Україну. За його словами, наразі немає жодної причини для такого кроку.
Фінляндія підтримує Україну у війні з Росією, надає військову допомогу, проте не планує залучати свої війська. Про це Александр Стубб заявив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
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Немає жодної причини для Фінляндії відправляти свої війська в Україну. Ми підтримуємо Україну усіма можливими способами. Зокрема, шляхом підписання безпекової угоди і 23 пакетами військової допомоги. Дуже важливо, щоб Європа, США і Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України,
– пояснив президент Фінляндії.
Йдеться про надання Україні озброєнь, боєприпасів, навчання українських військових і сприяння членству України в ЄС і НАТО.
Щодо застосування фінської зброї по території Росії, Стубб відповів, що не хотів би вдаватися в деталі. Він додав, що Фінляндія надає Україні зброю не лише для оборони, але й для перемоги над Росією у війні.
Україна та Фінляндія підписали двосторонню безпекову угоду
- 3 квітня 2024 року в Україну з візитом прибув президент Фінляндії Александр Стубб. Він підписав з Володимиром Зеленським Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Документ засвідчує, що Гельсінкі готові підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
- За словами Зеленського, Фінляндія також допомагатиме нам відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури та лікуватиме українських військових.
- Глава Офісу Президента пояснив, що угода підписана на виконання спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. До неї доєднались 32 держави.
- Наразі Київ вже підписав 8 двосторонніх безпекових угод. Зокрема, з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.