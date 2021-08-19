Президент Гані заявив, що втік з Афганістану, щоб "уникнути кровопролиття"
Джерело:Al Jazeera
Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що покинув країну для запобігання кровопролиттю. Ба більше, він, мовляв, не брав зі собою значних сум грошей, як про те писали ЗМІ.
Зараз Гані перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Звідти він і надав перші коментарі після втечі з Афганістану.
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Ашраф Гані втік до ОАЕ і звідти зробив заяву
Про втечу президента Афганістану Ашрафа Гані з країни стало відомо ще 15 серпня. Однак тільки 18 числа в ОАЕ підтвердили, що втікач перебуває на території цієї країни.
Звідти Гані зробив перші заяви.
- За його словами, ніякої втечі не було – він як глава держави вирішив виїхати, щоб уникнути в Афганістані кровопролиття.
- І, звісно, жодних значних сум грошей з собою він не вивозив.
Нагадаємо, спершу не було офіційної інформації, як саме та куди відбув Гані, тож у ЗМІ та соцмережах ширилися чутки про панічну втечу президента, а також і про те, що той вивіз повні гелікоптери грошей.
Коротко про ситуацію в Афганістані
Таліби увійшли в Кабул 15 серпня. Місто здалося практично без опору. А президент Афганістану Ашраф Гані того ж дня склав повноваження і вилетів із країни. Поки таліби облаштовувалися, а Гані мовчав:
- Ахмад Масуд, син афганського героя війни з СРСР Ахмада Шаха Масуда, оголосив талібам війну та закликав прихильників групуватися у провінції Панджшер.
- Таліби ж натякнули, що лідером Афганістану буде один із засновників руху "Талібан" і чинний голова його політичного офісу в Катарі Абдул Гані Барадар.
- Главою держави оголосив себе і віцепрезидент Афганістану Аммрулла Салех. Він заявив, що залишається на території країни, і звернувся до афганців зі закликом протистояти талібам.
Тож ситуація в країні далека від стабілізації. І військових, і політичних осередків, які претендують на лідерство – чимало.