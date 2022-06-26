Президент Індонезії відвідає Київ і Москву: хоче просити Путіна припинити вогонь

Миротворчу місію оголосив лідер Індонезії Джоко Відодо. Він закликатиме українців та росіян до діалогу.

Джоко Відодо вирішив спробувати "помирити" Україну та Росії. Він проситиме Володимира Путіна негайно припинити вогонь.

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"Війну потрібно зупинити та відновити глобальні ланцюги постачання продовольства", – сказав президент перед від'їздом до Німеччини для участі в саміті G7 у понеділок.

Відмовились допомагати зброєю

Лідер Індонезії заявив, що закликатиме країни, представники яких візьмуть участь у саміті G7, сприяти миру в Україні. Крім цього, проситиме знайти негайне вирішення глобальних продовольчих та енергетичних криз.

Хоч Індонезія засудила війну та висловила співчуття українцям, але у квітні Відоко відхилив запит на зброю від Володимира Зеленського.

Потребують їжі з України

Раніше міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді заявила, що харчі та добрива з Росії та України необхідно попри війну "реінтегрувати у світовий ринок".

"Необхідно забезпечити зерновий коридор з України й відкрити експорт харчів та добрив з Росії. Всі країни повинні утримуватися від дій, які ще більше загострять цю продовольчу кризу", – сказала Марсуді.

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Участь України у саміті G7

Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що 27 червня візьме участь у саміті G7. За словами президента Франції Еммануеля Макрона головними темами події стануть:

дії в умовах війни, наслідки війни;

продовольча та енергетична безпека;

заходи для розв'язання кліматичних проблем.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни-учасниці відреагувати на обстріл Києва 26 червня, оскільки окупанти атакували дім, де були мирні мешканці. Серед них – семирічна дівчинка. Кулеба зазначає, що гідною відповіддю на цей цинічний вчинок була б важка зброя для України.

"7-річна українська дитина мирно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок.Саміт G7 повинен відповісти новими санкціями проти Росії й важчим озброєнням для України. Треба перемогти хворий імперіалізм Росії", – написав міністр.

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