Пошуки тривають, залучені всі сили країни: що відомо про авіакатастрофу з президентом Ірану

Президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня потрапив в авіакатастрофу на північному заході країни. Наразі його розшукують військові та правоохоронці.

За попередніми даними, рятувальникам вдалося визначити точне місце падіння вертольота, на якому летів Ібрагім Раїсі. Що відомо про авіакатастрофу з іранським президентом – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Президент Ірану Раїсі, ймовірно, потрапив у авіакатастрофу: він летів на російському Мі-171

Раїсі летів з Азербайджану на вертольоті

Журналісти Associated Press розповіли, що Раїсі перебував в Азербайджані 19 травня зранку, де разом з президентом країни Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Ця дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Арас. Примітно, що іранського лідера перевозив російський вертоліт Мі-171.

Згідно з деякими оприлюдненими даними, авіакатастрофа трапилася в районі азербайджанського міста Джульфа, зв'язок з іранським лідером повністю зник. Крім того, іранські державні ЗМІ також повідомили, що причиною катастрофи стала погана погода.

Як повідомляє Reuters, в аварію потрапив один із трьох гелікоптерів у кортежі Раїсі. Агентство Tasnim зазначає, що один із наближених президента Ірану вийшов на зв'язок через супутниковий зв'язок.

Крім Раїсі, у гелікоптері перебували ще кілька офіційних осіб. Зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азарбайджан Малек Рахматі, очільник п'ятничної молитви в Тебрізі Ходжатолеслам аль-Хашем та низка інших осіб

Тим часом агенція IRNA пише, що гелікоптер із рятувальниками через туман не зміг приземлитися в районі аварії.

Очільник МВС Ірану Вахіді підтвердив національному телебаченню, що один із вертольотів президентського конвою "жорстко приземлився". Він додав, що "через туман і погану погоду може знадобитися час, щоб дістатися до місця події".

Рятувальники намагаються знайти гелікоптер Раїсі

Наразі проводиться великомасштабна пошукова операція за участю рятувальників Червоного Півмісяця, військовослужбовців та поліцейських.

Місцеві ЗМІ також писали, що рятувальні групи направляються зі столиці Тегерана та сусідніх провінцій у райони поблизу місця аварії президентського вертольота.

Кадри ймовірної пошукової операції: дивіться відео

Напівофіційне іранське агентство Tasnim зазначило, що начальник штабу збройних сил Ірану Мохаммад Бакері наказав КВІР, армії й правоохоронним органам, залучити "всі ресурси, обладнання і можливості" для пошуково-рятувальних робіт у зв'язку з "аварією вертольота президента Раїсі і його пасажирів".

Рятувальники розшукують Раїсі: дивіться відео

Водночас, за даними Reuters, голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводять пошукові роботи в районі, де сталася аварія гелікоптера. Він також додав, що погодні умови вкрай несприятливі, а місцевість складна для навігації.

Тривають пошуки президента Ірану: дивіться відео

Також у мережі ширяться кадри, на яких видно десятки автомобілів поліції. Вочевидь, правоохоронці продовжують пошуки у надскладних погодних умовах.

Уже ввечері 19 травня Tasnim пише, що нібито знайдено місце падіння гелікоптера президента Ірану Раїсі. Вертоліт начебто сів у районі села Узи й туди направлені рятувальники. Ба більше, державне телебачення Ірану заявляє, що буцімто вдалося встановити контакти з одним пасажиром та одним членом екіпажу гелікоптера Мі-171.

В Ірані тривають пошуки гелікоптера: дивіться відео

У ЄС висловилися щодо авіакатастрофи з Раїсі

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що європосадовці "пильно стежать" за новинами про "жорстку посадку" гелікоптера з топпосадовцями Ірану.

Разом з країнами-членами ЄС та партнерами ми уважно стежимо за ситуацією,

– мовиться у дописі.

Варто зазначити, що, перервавши випуск новин, іранське державне телебачення транслювало молитви за Раїсі, що відбуваються по всій країні, а також пряму трансляцію рятувальної операції.

"Якщо народ Ірану не хвилюватиметься, збоїв у житті країни не буде", – сказав у заяві верховний лідер Ірану аятола Алі Хаманеї.

Рятувальники направляються з Тегерану на пошуки президента Раїсі / Відео з акаунту @PressTV у соцмережі Х

Що треба знати про Ібрагіма Раїсі

Журналісти The Guardian розповіли, що президент Ірану Ебрагім Раїсі, який зник безвісти в горах Ірану після аварії гелікоптера біля кордону з Азербайджаном, є прихильником жорсткої лінії, який протягом останніх кількох років відіграв важливу роль у спрямуванні Ірану назад до більш безкомпромісних переконань революційних засновників Ісламської Республіки.

Будучи прихильником глибоко консервативних цінностей на внутрішньому фронті, з погляду зовнішньої політики, Раїсі також займав дедалі агресивнішу позицію, і саме під його керівництвом Тегеран вирішив завдати свого нещодавнього безпрецедентного ракетного удару та удару безпілотників по Ізраїлю, втягнувши обидві країни в прямий і відкритий конфлікт.

У той час як він був обраний президентом у червні 2021 року, представляючи себе як "найкращу людину для боротьби з корупцією та економічними проблемами Ірану", Раїсі тривалий час обіймав важливі посади в Ірані, включаючи ймовірну ключову роль у так званому Комітеті смерті, відповідальному за страту тисяч ув'язнених у 1980-х. За це Раїсі перебуває під американськими санкціями.

Раїсі у віці 25 років уже працював заступником прокурора Тегерана. Він також був призначений Генеральним прокурором Ірану у 2014 році. У 2017 році Раїсі несподівано висунув свою кандидатуру на посаду президента і посів друге місце на виборах.

Тим часом журналісти BBC пишуть, що раніше Раїсі очолював судову систему країни. Він також вважається протеже верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, і деякі аналітики припускають, що він міг замінити 85-річного лідера після його смерті або відставки з цієї посади.

У разі смерті Раїсі наступним кандидатом на пост президента стане перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер після отримання згоди верховного лідера країни Алі Хаменеї. Тоді новий президент має бути обраний за п'ятдесят днів.