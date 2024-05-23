Президент – не ключова фігура: який головний меседж озвучив Іран після загибелі Раїсі

В авіакатастрофі 19 травня загинув очільник Ірану Ібрагім Раїсі. Після цього всі заговорили, як тепер можуть змінитися стосунки Тегерана з Москвою. Однак тут варто розуміти, хто насправді є ключовою фігурою в Ірані.

Президент країни, звісно, є важливим політичним гравцем, але не найвпливовішим. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що головним в Ірані є аятола Хаменеї.

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Що писала іранська преса після загибелі Раїсі

"В Ірані президент не ключовою фігурою. Він важливий, але не найголовніший. Ключова фігура – це Хаменеї, який досі залишається. Корпус вартових ісламської революції також нікуди не зник, репресії проти народу залишилися", – розповів Сергій Жирнов.

Тому головний меседж, який іранське керівництво опублікувало у своїх газетах одразу після загибелі Раїсі, полягав у тому, що нічого не зміниться. Так, президент загинув, але на державну політику це не вплине.

Звісно, в Ірані є опозиція, яка не раз про себе заявляла: виходила на площі, попри жахливе придушення та погрози, були випадки, коли розстріляли одразу 10 тисяч людей. Але суттєво це ніяк не вплинуло на ситуацію в країні.

Якщо якісь політики висловлюють співчуття іранському народу, то вони дуже сильно помиляються. Якби висловлювали співчуття іранській державі, то це одне, а народу – зовсім інше. Народ не з аятолами. Це схожа ситуація, як у Путіна, коли кажуть, що його нібито підтримало 87% росіян,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Іран має претензії до Росії

Хоч заведено вважати, що Москва і Тегеран є стратегічними партнерами, але насправді Іран має дуже багато претензій до Росії та навіть ще до Радянського Союзу. Тому зараз їхня співпраця базується виключно на вигоді. Загалом усі розуміють, що країна-агресорка перебуває у дуже складному становищі.

Туреччина, Іран, Китай, навіть Північна Корея прекрасно розуміють, що у Росії зараз складне становище, зокрема економічне, тому намагаються "витиснути" з неї якнайбільше. Наприклад, Іран хоче домогтися створення власної ядерної бомби. Росія може в цьому сильно допомогти,

– підкреслив Жирнов.

Зрозуміло, що Іран не задарма передає Москві таку величезну кількість своїх дронів. Але, на жаль, їхня співпраця триватиме далі, тому що ситуативно вона вигідна країні.

"Ще можна згадати божевільні ідеї Путіна про будівництво нового транспортного шляху з півночі на південь через Азербайджан і Іран. Чому б не скористатися залізницею, яку прокладе Росія своїм коштом, а потім її використовувати?" – додав Жирнов.

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