Президент страны, конечно, является важным политическим игроком, но не самым влиятельным. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что главным в Иране является аятолла Хаменеи.

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"В Иране президент не является ключевой фигурой. Он важный, но не самый главный. Ключевая фигура – это Хаменеи, который до сих пор остается. Корпус стражей исламской революции также никуда не исчез, репрессии против народа остались", – рассказал Сергей Жирнов.

Поэтому главный месседж, который иранское руководство опубликовало в своих газетах сразу после гибели Раиси, заключался в том, что ничего не изменится. Да, президент погиб, но на государственную политику это не повлияет.

Конечно, в Иране есть оппозиция, которая не раз о себе заявляла: выходила на площади, несмотря на ужасное подавление и угрозы, были случаи, когда расстреляли сразу 10 тысяч человек. Но существенно это никак не повлияло на ситуацию в стране.

Если какие-то политики выражают сочувствие иранскому народу, то они очень сильно ошибаются. Если бы выражали сочувствие иранскому государству, то это одно, а народу – совсем другое. Народ не с аятолами. Это похожая ситуация, как у Путина, когда говорят, что его якобы поддержало 87% россиян,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Иран имеет претензии к России

Хотя принято считать, что Москва и Тегеран являются стратегическими партнерами, но на самом деле Иран имеет очень много претензий к России и даже еще к Советскому Союзу. Поэтому сейчас их сотрудничество базируется исключительно на выгоде. В общем все понимают, что страна-агрессор находится в очень сложном положении.

Турция, Иран, Китай, даже Северная Корея прекрасно понимают, что у России сейчас сложное положение, в частности экономическое, поэтому пытаются "выжать" из нее как можно больше. Например, Иран хочет добиться создания собственной ядерной бомбы. Россия может в этом сильно помочь,

– подчеркнул Жирнов.

Понятно, что Иран не даром передает Москве такое огромное количество своих дронов. Но, к сожалению, их сотрудничество будет продолжаться дальше, потому что ситуативно оно выгодно стране.

"Еще можно вспомнить безумные идеи Путина о строительстве нового транспортного пути с севера на юг через Азербайджан и Иран. Почему бы не воспользоваться железной дорогой, которую проложит Россия за свой счет, а потом ее использовать?" – добавил Жирнов.

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