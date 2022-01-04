Президент Казахстану обіцяє виконати вимоги мітингарів, але заявляє про провокації

Казахстан охопили масштабні "газові" протести. На них вже відреагував президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він записав звернення до громадян.

Президент закликав протестувальників проявити розсудливість. А також – не піддаватися на "провокації зсередини та ззовні, ейфорію мітинговщини та вседозволеності".

Читайте також У Казахстані люди вийшли на масштабні антиурядові мітинги

Що заявив Касим-Жомарт Токаєв

Політик наголосив, що заклики атакувати службові приміщення цивільних та військових відомств – абсолютно незаконні. Він застеріг, що це злочин, за який загрожує покарання.

Влада не впаде. Але нам потрібний не конфлікт, а взаємна довіра. Звертаюся до молоді: не псуйте своїх життєвих шляхів, не отруюйте життя близьким,

– заявив Токаєв.

Й запевнив, що усі законні вимоги з боку активістів будуть враховані. Вже 5 січня влада проведе робочу нараду щодо усіх цих питань. "Зараз на карті і ваше благополуччя, і місце нашої країни в сучасному світі", – підсумував він.

Звернення Токаєва до громадян країни: дивіться відео

Чому Казахстан охопили протести