Президент Казахстану обіцяє виконати вимоги мітингарів, але заявляє про провокації
Джерело:сайт президента Казахстану
Казахстан охопили масштабні "газові" протести. На них вже відреагував президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він записав звернення до громадян.
Президент закликав протестувальників проявити розсудливість. А також – не піддаватися на "провокації зсередини та ззовні, ейфорію мітинговщини та вседозволеності".
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Що заявив Касим-Жомарт Токаєв
Політик наголосив, що заклики атакувати службові приміщення цивільних та військових відомств – абсолютно незаконні. Він застеріг, що це злочин, за який загрожує покарання.
Влада не впаде. Але нам потрібний не конфлікт, а взаємна довіра. Звертаюся до молоді: не псуйте своїх життєвих шляхів, не отруюйте життя близьким,
– заявив Токаєв.
Й запевнив, що усі законні вимоги з боку активістів будуть враховані. Вже 5 січня влада проведе робочу нараду щодо усіх цих питань. "Зараз на карті і ваше благополуччя, і місце нашої країни в сучасному світі", – підсумував він.
Звернення Токаєва до громадян країни: дивіться відео
Чому Казахстан охопили протести
- Антиурядові акції протесту спалахнули у країні через підвищення цін на газ. Сотні людей провели ніч проти 4 січня на центральних площах своїх міст. Понад 20 активістів – затримані.
- Люди хочуть, аби уряд пішов у відставку. Пізніше вони оголосили й решту вимог: викорінення корупції та кумівства, зведення нових фабрик та заводів, скорочення безробіття.
- Врешті, влада пішла на поступки та опустила ціни на пальне. Втім, після цього протести так і не вщухли. Адже, як пояснили активісти, це була лише одна з вимог.
- 4 січня у місті Алмати відбулися сутички протестувальників з силовиками. Мітингувальники почали громити поліцейські авто. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ.