Президент Куби назвав брехнею повідомлення про протести на острові
Джерело:"Радіо Свобода"
Повідомлення про заворушення на Кубі – неправдиві. Щонайменше, у цьому намагається запевнити світ президент країни Мігель Діас-Канель.
Він засудив "брехню" про протести. Це сталося 17 липня в Гавані під час виступу політика на мітингу своїх прихильників.
До теми Байден прокоментував протести на Кубі – Голос Америки
Протестів на Кубі нема – щонайменше, так каже президент країни
Президент Куби засудив поширення "зображень, які є неправдою" про начебто протести у країні.
Те, що світ бачить із Куби, є брехнею,
– так дослівно сказав Мігель Діас-Канель.
Мовляв, ці меседжі у соціальних мережах "заохочують і прославляють насильство та знищення майна".
Коротко про початок протестів на Куби та їхні причини
Цікаво, що ці слова політика пролунали аж через 6 днів після початку масових демонстрацій проти комуністичного режиму. Відомо про багатотисячні протести, понад 5000 затриманих, серед яких – активісти та журналісти.
Люди вийшли на вулиці, обурені:
- Відсутністю вакцин проти коронавірусу.
- Щоденними відключеннями електрики.
- Дефіцитом елементарних продуктів та ліків.
Більше про протести на Кубі – читайте на 24 каналі за цим посиланням. Зауважимо, масові заворушення останніми днями відбуваються не тільки у Карибському басейні. Зокрема: