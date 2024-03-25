"Ніхто не хоче, щоб на нього напали": у Латвії закликали країни НАТО повернути призов до армії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав інші європейські країни вести підготовку до можливого зіткнення з Росією. Йдеться, зокрема, й про ймовірне повернення призову на військову службу.

За словами Рінкевичса, світові потрібно повернутися до рівня витрат "часів холодної війни" і обговорити повернення обов'язкової військової служби для збільшення чисельності особового складу збройних сил.

Читайте також Новий великий наступ Росії: Фейгін припустив, коли його запланував Путін

Латвійський президент визнав непопулярність такого рішення: збройні сили по всій Європі стикаються з труднощами при наборі, і призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування Росії.

Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб на нього напали. І ніхто не хоче бачити, як тут повторюється ситуація в Україні,

– пояснив він.

Едгарс Рінкевичс переконаний, що військове керівництво воліє мати повністю професійні збройні сили.

Європейці підтримують відновлення призову до війська

Зокрема у Франції запровадження регулярного призову до війська схвалюють майже дві третини жителів. Про це свідчать результати опитування, проведеного для Le Journal du dimanche.

Відновлення обов'язкової військової служби підтримують 65% чоловіків та 63% жінок. При цьому таку ідею підтримують 58% опитаних французів віком до 35 років, а серед людей старших 65 років ця частка зростає до 70%.

Популярність обов’язкової служби також коливається залежно від політичних уподобань респондентів. Серед прихильників лівих сил призов до армії схвалює кожен другий, тоді як серед правих "за" виступають 82%.

В Естонії хочуть ввести "податок на оборону"

Президент Естонії Алар Каріс в інтерв'ю заявив, що варто розглянути можливість запровадження спеціального податку для фінансування військових закупівель. На його думку, Європа повинна прагнути до того, щоб як мінімум відповідати оборонним витратам США. Це означає більш ніж подвоєння нинішніх рівнів.

Уряд Естонії висунув ідею запровадження "податку на оборону" для фінансування збільшення військових витрат до 3% ВВП. Водночас варто зазначити, що цей податок навряд чи набуде чинності до 2026 року.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас підтримала відправлення військ в Україну. Вона наголосила, що західним лідерам варто було б розглянути можливість введення сухопутних військ в Україну. За її словами, це стало б потужним сигналом для Росії, що Європа готова розглянути всі можливі варіанти.