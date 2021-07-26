Зважаючи на історію: президент Мексики закликав створити у Латинській Америці аналог ЄС

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував створити міждержавне об'єднання для країн Латинської Америки. За словами політика, це може бути аналог Євросоюзу, однак з урахуванням місцевої історії та реалій.

За словами політика, країнам Латинської Америки потрібно розпочати "нове співіснування", адже модель їхнього життя, яку запровадили 2 століття тому, вже вичерпала себе. Майбутнього у неї – немає.

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Мексиканський лідер запропонував своє бачення врегулювання ситуації.

Зробити щось подібне до Євросоюзу, але прив'язане до нашої історії, нашої реальності і нашої ідентичності,

– закликав Обрадор.

Політик зауважив, що майбутня організація має бути "посередником у вирішенні суперечок та у питаннях прав людини і демократії".

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