Президент нагородив шість сотень Героїв: у списку службовці різних структур

Президент Володимир Зеленськи розповів, що 17 квітня підписав указ про нагородження наших захисників. У списку приблизно 6 сотень службовців.

На жаль, поміж них є й ті, кого нагородили посмертно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

Напередодні "За особисту мужність і самовіддані дії": президент нагородив майже 200 військових

Всі, хто боронить нашу землю

Глава держави нагородами відзначав не лише військових. Хто та скільки нагород отримав:

188 військовослужбовців Збройних Сил України

553 бійці Нацгвардії;

64 прикордонники;

26 рятувальників ДСНС;

5 поліцейських.

Шістьом захисникам України в цей день надали найпочесніше звання – Героя України. Ознайомитися з повним переліком нагороджених можна на сайті Офісу президента за цим посиланням.

Звернення президента за цей день: дивіться відео