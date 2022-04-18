Президент нагородив шість сотень Героїв: у списку службовці різних структур
18 квітня 2022 , 03:43Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленськи розповів, що 17 квітня підписав указ про нагородження наших захисників. У списку приблизно 6 сотень службовців.
На жаль, поміж них є й ті, кого нагородили посмертно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.
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Всі, хто боронить нашу землю
Глава держави нагородами відзначав не лише військових. Хто та скільки нагород отримав:
- 188 військовослужбовців Збройних Сил України
- 553 бійці Нацгвардії;
- 64 прикордонники;
- 26 рятувальників ДСНС;
- 5 поліцейських.
Шістьом захисникам України в цей день надали найпочесніше звання – Героя України. Ознайомитися з повним переліком нагороджених можна на сайті Офісу президента за цим посиланням.Важливо! Підрозділ українських військових терміново потребує позашляховиків, аби давати відсіч ворогам. Хлопці у бою втратили частину спорядження. Волонтери, серед яких журналістка 24 каналу, організували збір грошей: Моно: 5375 4141 1044 3750 / Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com
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Звернення президента за цей день: дивіться відео