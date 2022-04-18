Президент нагородив шість сотень Героїв: у списку службовці різних структур

18 квітня 2022 , 03:43
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Президент Володимир Зеленськи розповів, що 17 квітня підписав указ про нагородження наших захисників. У списку приблизно 6 сотень службовців.

На жаль, поміж них є й ті, кого нагородили посмертно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента. 

Напередодні "За особисту мужність і самовіддані дії": президент нагородив майже 200 військових

Всі, хто боронить нашу землю 

Глава держави нагородами відзначав не лише військових. Хто та скільки нагород отримав:

  • 188 військовослужбовців Збройних Сил України
  • 553 бійці Нацгвардії;
  • 64 прикордонники;
  • 26 рятувальників ДСНС;
  • 5 поліцейських.

Шістьом захисникам України в цей день надали найпочесніше звання – Героя України. Ознайомитися з повним переліком нагороджених можна на сайті Офісу президента за цим посиланням

Важливо! Підрозділ українських військових терміново потребує позашляховиків, аби давати відсіч ворогам. Хлопці у бою втратили частину спорядження. Волонтери, серед яких журналістка 24 каналу, організували збір грошей: Моно: 5375 4141 1044 3750 / Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

Більше реквізитів та інформації шукайте  тут.  

Звернення президента за цей день: дивіться відео 

 

Автор: Олександр Марчак